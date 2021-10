Anatol Ţăranu: Rusia foloseşte Gazpromul pentru a-şi realiza deziderate geopolitice

Potrivit reprezentanţilor puterii, dacă Executivul n-ar acţiona prompt pentru procurarea gazelor naturale din surse alternative, există riscul ca atât consumatorii casnici, cât şi marile întreprinderi să rămână fără gaz.



Deputaţii PAS spun că decizia autorităţilor de a institui stare de urgenţă este una imperios necesară în condiţiile reducerii presiunii la gaz în conducte. Parlamentarii PAS afirmă că, deşi pentru luna octombrie Republica Moldova achită preţul de 790 de dolari pentru o mie de metri cubi, Rusia nu furnizează volumul necesar de gaze naturale.



„Este o decizie tehnică ce va permite Guvernului, prin intermediul Energocom, să achiziţioneze direct gaz, din surse alternative, pentru a suplini acel deficit de 33% care este astăzi în conductă. În octombrie din cele 80 de milioane de metri cubi ce urmau să fie furnizate, s-au furnizat doar 67%, iar presiunea din magistrală acum este la limita de jos. Există riscul eminent, dacă nu va fi mărită presiunea, ca atât consumatorii casnici, cât şi companiile să rămână fără gaz”, a spus deputatul PAS Alexandru Trubca, în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



În acelaşi timp, unii ex-parlamentari consideră întârziată decizia guvernării de a căuta surse alternative de aprovizionare cu gaz, în condiţiile în care un eventual eşec al negocierilor cu Rusia era previzibil încă de la preluarea puterii de către majoritatea PAS.



„Imediat trebuia să se înceapă a identifica surse alternative, pentru că abordarea Rusiei era uşor de anticipat pentru cei care înţeleg politica biciului sub chip de gaz rusesc. Bâta politică este adevărata faţă a gazului rusesc, de aceea trebuia să ne mişcăm mult mai repede. Trebuie să luăm exemplul balticilor care au trecut şi ei prin situaţii similare, dar le-au depăşit prin solidaritate, şi prin înţelegerea faptului că dependenţa exclusivă de o singură sursă este un pericol pentru stat. Culegem roadele iresponsabilităţii guvernărilor anterioare”, a spus fostul deputat Iurie Reniţă.



„S-a pierdut mult timp. Sper guvernarea să recupereze rapid şi la iarnă să fie cald în case, dar, ulterior, trebuie să se facă o anchetă ca să înţelegem de ce s-a ajuns în această situaţie. Problema actualului Guvern şi a majorităţii parlamentare este că nu există o opoziţie puternică şi credibilă”, a spus fostul deputat Liviu Vovc.



Analistul politic Anatol Ţăranu se arată convins că aspectele politice şi geopolitice au primat în negocierile dintre Chişinău şi Moscova faţă de detaliile tehnice şi pecuniare.



„La întrevederea lui Igor Grosu cu Matveenko ni s-a spus foarte clar că Rusia este nemulţumită de faptul că Maia Sandu a participat la summitul Platforma Crimeea. Rusia foloseşte pârghia Gazprom pentru a-şi realiza nişte deziderate geopolitice. Noi avem poziţii slabe în negocierile cu Rusia, chiar dacă sunt şi unele puncte pe care am putea să insistăm, şi mă refer aici la Transnistria. În plus, Republica Moldova este încă parte a CSI, Rusia are interes ca CSI să se menţină. Orice deteriorare a mecanismului CSI este în defavoarea Rusiei. Apare întrebarea, noi de ce nu ne folosim de acest lucru?”, s-a întrebat Ţăranu.



Potrivit presei ruse, negocierile de la Moscova, la care au participat vicepremierii Kulminski şi Spinu, nu s-au soldat cu succes. Lipsa de consens ar fi avut loc în contextul în care partea rusă i-ar fi cerut Chişinăului restituirea în termen de 3 ani a datoriilor istorice acumulate de Republica Moldova faţă de concernul rus Gazprom, iar partea moldovenească ar fi cerut un preţ la gaz de două ori mai mic decât cel de pe piaţă.