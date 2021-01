Anatol Ţăranu: Doar PAS este interesat ca anticipatele să aibă loc cât mai curând

Opinia a fost exprimată de analistul politic, Anatol Ţăranu, la dezbaterea publică: „Dizolvarea Parlamentului şi alegerile anticipate. Experţii „traduc” acţiunile şi declaraţiile politicienilor pe înţelesul publicului larg”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Potrivit analistului politic, PAS este unicul interesat ca alegerile anticipate să aibă loc cât mai degrabă, dar trage de timp pentru că nu are o soluţie foarte precisă cum trebuie să procedeze în situaţia creată.



„PAS încearcă să folosească valul entuziasmului, al inerţiei unei victorii excelente pe care au obţinut-o în cadrul prezidenţialelor şi să transpună această victorie în cadrul alegerilor parlamentare anticipate”. Dar mai departe se începe partea problematică a forţelor politice reprezentate în Parlament. Multe dintre partidele care sunt astăzi reprezentate în Parlament au şanse foarte mici de a intra în Parlament în urma eventualelor alegeri parlamentare. Aceste forţe nu sunt interesate de alegerile anticipate şi aceasta se referă la partidele politice care au înregistrat un rezultat slab în cadrul alegerilor prezidenţiale. S-ar părea că PSRM, care este bine reprezentat în teritoriu, are o forţă mediatică exemplară, şi cu siguranţă va intra în viitorul Parlament, tot este interesat de alegerile anticipate. Însă PSRM a suferit un eşec răsunător la prezidenţiale şi acest eşec va avea repercusiuni la alegerile parlamentare. Din acest punct de vedere, chiar dacă socialiştii în permanenţă vorbesc de necesitatea de a dizolva Parlamentul, este absolut evident că ei nu sunt interesaţi ca alegerile să aibă loc cât mai curând şi ei au nevoie de timp ca să se refacă după eşecul suferit la prezidenţiale. Sau poate aşteaptă ca PAS-ul şi preşedinta Maia Sandu să acumuleze suficient bagaj politic negativ, dar pentru asta e nevoie de timp. Respectiv, socialiştii nu sunt interesaţi ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc cât mai curând”, a spus Anatol Ţăranu.



Anatol Ţăranu afirmă că rezultatele sondajelor sociologice arată că Partidul Şor intră în Parlament, dar problema acestei formaţiuni este în liderului său. „În caz dacă procesul judiciar care-l vizează va evolua şi se va obţine o sentinţă definitivă în privinţa lui, se poate întâmpla risipirea Partidului Şor. De aceea, nici Partidul Şor nu este interesat ca alegerile să aibă loc cât mai repede, interesul este mai degrabă ca alegerile să fie tergiversate pentru a-şi păstra locul în Parlament. Probabilitatea ca Partidul Democrat şi Pro Moldova să nu intre în următorul Parlament este foarte mare. Chiar dacă liderii acestor partide folosesc retorica alegerilor anticipate cât mai repede, ei nu şi le doresc”, consideră el.



În altă ordine de idei, Anatol Ţăranu a spus că insistenţa pentru numirea unui Guvern de tranziţie este nimic altceva decât o modalitate politică de a evita alegerile parlamentare imediate. „Cei care au avansat ideea guvernului în tranziţie sunt interesaţi ca alegerile parlamentare anticipate să nu aibă loc. Socialiştii nu doresc anticipate, ei au nevoie de apariţia unui guvern de tranziţie care anulează de fapt alegerile anticipate. Totodată, socialiştii speră să îi prindă pe picior greşit pe cei de la PAS şi pe preşedinta Maia Sandu. Atât timp cât PAS şi Maia Sandu nu au soluţii, nu propun aceste soluţii, ci, invers, oponenţii lor politici vin cu aceste soluţii, atâta timp iniţiativa politică aparţine celor care propun soluţii, iar partea pasivă în acest joc politic este a celora care de fapt nu au soluţii”, apreciază Anatol Ţăranu.



Analistul politic susţine că incertitudinea de durată privind alegerile anticipate duce la şifonarea imaginii preşedintei Maia Sandu şi a echipei ei. „Problema este cât de repede se va produce această eroziune şi cât de afectată va fi preşedintele de această şifonare. Cedarea iniţiativei politice, dintotdeauna este legată de mari pierderi, da pentru politicieni iniţiativa politică este extrem de importantă. În cazul creării unui nou guvern, acum iniţiativa politică aparţine acelora care sunt oponenţii dizolvării cât mai rapide a Parlamentului”.



Pe de altă parte, Anatol Ţăranu crede că crearea unui guvern profesionist ar însemna apariţia unei echipe de manageri care sunt capabili să ţină situaţia sub control, dar şi mai important, va apărea o echipă politică guvernamentală care lucrează în plină concordanţă cu preşedintele Maia Sandu. „Asta e extrem de important. Dacă se va începe sabotarea Guvernului nou de către Parlament, asta va aduce la pierderi de imagine pentru cei care vor încerca să boicoteze acest Guvern. Anume acest Guvern va fi acela care va gestiona alegerile parlamentare anticipate, dacă la acestea se va ajunge, ceea ce este foarte important”, a spus Anatol Ţăranu.



