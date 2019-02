Anatol Ţăranu: După 24 februarie am putea avea alegeri repetate

Declaraţia a fost făcută la dezbaterile publice cu tema: „Alegeri 2019: Scenarii post-electorale în viziunea experţilor în politologie, sisteme electorale şi sociologie”, ediţia a 108-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenţia de presă IPN.

„Ceea ce a scris presa despre cazul de la ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă sau reapariţia pe scenă a dosarului Bahamas, acolo unde este vorba despre finanţarea din exterior. Iar faptul că în spaţiul public se discută destul de intens ideea că în campania electorală actuală au fost implicate vreo 20 de milioane de dolari, euro sau nu mai ştiu ce care au fost aduse cu un avion sunt argumente mai mult decât suficiente pentru a pune sub semnul întrebării legalitatea desfăşurării acestui scrutin electoral. Problema este cine controlează acest proces”, a remarcat Anatol Ţăranu.



Analistul politic susţine că, cel mai probabil, după alegeri, oamenii trebuie să se aştepte la o coaliţie de stânga, lucru care ar diminua intensitatea cursului european în Republica Moldova, dar nu o să-l anuleze. Potrivit lui, acest lucru va face ca PSRM să-şi erodeze foarte serios viitorul, inclusiv cel electoral, dar nu exclude că s-ar putea forma o guvernare pro-europeană, chiar dacă ar fi una minoritară.

„Cred că imediat după alegeri, când va fi absolut clar care vor fi rezultatele şi cum s-au împărţit mandatele, una din primele acţiuni pe care o să le facă PDM va fi să se adreseze către ACUM cu propunerea de a face o guvernare pro-europeană şi o să-i pună într-o dificultate enormă, dacă refuză. Situaţia se complică pentru ACUM considerabil, pentru că, refuzând o asemenea combinaţie – o guvernare pro-europeană – ei riscă să intre în alegeri anticipate cu reputaţia foarte şifonată”, a spus Anatol Ţăranu.



El susţine că PDM poate propune Blocului ACUM să voteze un guvern pro-european minoritar, ofertă care ar putea fi acceptată pentru ca Blocul să nu-şi şifoneze imaginea,.

„În cazul acesta ei ar putea merge în alegeri anticipate, care cu siguranţă vor exista pentru că un guvern minoritar nu poate să dureze patru ani. În cazul acesta, ei îşi păstrează reputaţia, precum că au votat un guvern pro-european, dar că nu a făcut coaliţie cu un partid pe care îl desconsideră. Dacă acelaşi lucru se va întâmpla cu guvernul minoritar al socialiştilor, Blocul ACUM riscă, în perspectiva alegerilor anticipate, să piardă foarte mult pentru că au propulsat la putere un partid antieuropean eminamente, chiar dacă Igor Dodon şi unii membrii de partid încearcă să dreagă busuiocul vorbind despre faptul că sunt un partid multivectorial”.



Anatol Ţăranu susţine că în actuala campanie electorală, lucru confirmat şi de toate sondajele, există trei favoriţi incontestabili – PSRM, PDM şi Blocul ACUM.

„Ei vor fi în Parlament. Enigma este dacă la ei se va adăuga al patrulea concurent. Cel mai probabil el va veni din zona Partidului „Şor”, consideră Anatol Ţăranu. În opinia sa, o senzaţie a acestei campanii este faptul că „Partidul Comuniştilor practic nu are şanse„. „Astfel, favoriţii de ieri ai scenei politice moldoveneşti, aproape că nu au şanse să intre în Parlament”. Cât ţine de ponderea favoriţilor în legislativ, analistul crede că socialiştii, care îşi construiesc mesajul electoral pe factorul geopolitic, vor fi pe locul întâi şi e puţin probabil că în acest sens va exista vreo surpriză. Potrivit lui, faptul că PSRM e favorit prin utilizarea acestui mesaj, îi dezavuează pe acei comentatori care s-au grăbit să anunţe „moartea” prematură a factorului geopolitic în politica moldovenească, „fapt care nu este aşa”.



Anatol Ţăranu menţionează că PDM a avut interesul să diminueze mesajul geopolitic, fiindcă „el nu se regăsea în acest mesaj cu rezultate bune. Şi aceasta în condiţiile în care în ultimii zece ani la guvernarea ţării sunt forţe care anunţă foarte precis o orientare geopolitică, iar succesele pe această dimensiune nu sunt tocmai surprinzătoare ca să-i facă pe electori să-i voteze. Şi PDM a făcut foarte mult ca senzaţia că factorul geopolitic nu are valoare să fie încetăţenită, dar aceasta nu înseamnă că geopolitica nu are un rol important”.



Analistul consideră că „momeala” legată de lipsa de importanţă a componentei geopolitice a fost „muşcată” de Blocul ACUM şi, în opinia sa, „o bună parte din pierderile electorale pe care le va înregistra vor reieşi din faptul că ei nu au fost capabili să valorifice factorul geopolitic”. Potrivit lui, „când se spune că socialiştii vor fi cei mai bine cotaţi pe scena politică moldovenească, aceasta nu înseamnă că ei au şansele cele mai bune pentru a determina viitoarea configuraţie politică. Dacă PSRM va participa la o combinaţie de guvernare, va avea un rol secund, chiar dacă în plan numeric va înregistra un număr mai mare de mandate în comparaţie cu partenerii săi. Şi cel mai probabil acest lucru va fi făcut cu PDM”. De asemenea, analistul înclină să creadă că socialiştii ar putea să guverneze cu o parte din Blocul ACUM şi o asemenea combinaţie este posibilă pentru o perioadă scurtă de timp, „care ar trebui să fie folosită pentru dezarmarea totalmente a Partidului Democrat şi pentru a-l scote din joc, mai ales pe liderul democrat”. În opinia sa, doar această idee ar putea să-i determine pe unii reprezentaţi ACUM să meargă la o combinaţie care la prima vede pare sinucigaşă pentru ei, din punct de vedere politic. „Probabilitatea unei asemenea combinaţii nu este mare, dar ea nu poate fi exclusă”, a mai spus Anatol Ţăranu.



Anatol Ţăranu afirmă că actuala campanie electorală este prima în istoria Republicii Moldova când mesajul unionist a sunat distinct şi foarte clar. „S-a mai vorbit de unionism şi în alte campanii electorale dar într-o formă mai voalată. De data asta însă, de la mai multe paliere şi din partea a mai mulţi actori electorali. Acest lucru vorbeşte despre faptul că partida unionistă pe scena politică moldovenească s-a afirmat chiar dacă în această campanie electorală nu a fost capabilă să vină cu un proiect electoral bine aşezat şi credibil. În această campanie electorală unioniştii nu vor avea mare succes electoral, dar este important că mesajul lor a devenit unul oficial pentru campanie. În rest, se poate spune că este ultima dată când unioniştii nu vor participa într-un mod direct şi influent la formarea următoarei guvernări, toate următoarele guvernări din Republica Moldova nu vor putea să aibă loc fără participarea factorului unionist, pentru că este ultima campania electorală dintr-un anumit ciclu politic pentru istoria politică a Republici Moldova. Bănuiesc că după această campanie vom intra într-o perioadă politică nouă pe care încă nu risc s-o definesc foarte clar, dar vechile şi epuizatele resurse de dezvoltare a societăţii noastre nu mai sunt valabile. Fără a ieşi la un nivel calitativ nou, societate moldovenească nu poate să se mişte” a spus analistul politic.



Dezbaterea „Alegeri 2019: Scenarii post-electorale în viziunea experţilor în politologie, sisteme electorale şi sociologie” face parte din ciclul de dezbateri publice desfăşurate de către Agenţia de presă IPN în cadrul proiectului „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, susţinut de către Fundaţia germană „Hanns Seidel”.

