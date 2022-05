Analiză. Republica Moldova a trecut prin cel mai mare şoc al creşterii preţurilor la gaze

Expertul de la Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” menţionează că până în 2005 Republica Moldova, pentru că fusese parte a URSS, plătea lunar ruşilor 76-78 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze. În 2005, când preşedintele de atunci, Vladimir Voronin, şi-a exprimat intenţia de a apropia Republica Moldova de UE, ceea ce nu a plăcut Federaţiei Ruse, Gazpromul a solicitat Chişinăului să plătească ca şi europenii pentru gaze, introducând pentru Republica Moldova „formula de calcul a gazului”, cu o perioadă de tranzit de cinci ani.



Până în 2010, deşi pe extern preţul gazului creştea, cel pe care îl plăteau moldovenii era mai mic decât media europeană. În ajunul crizei din 2008 preţul european al gazului era de 460 de dolari lunar pentru o mie de metru cubi, iar Republica Moldova plătea 230. Abia din 2010 moldovenii au început să plătească pentru gaz ca şi europenii. În anii 2019, 2020 Republica Moldova a plătit pentru gaz mai scump decât preţul mediu european. Consumatorul european în trimestrul doi din 2020 a plătit 60 de dolari pentru o mie de metri cubi, iar cel moldovean - 167 de dolari. Formula Republicii Moldova cu Federaţia Rusă era cu mult mai rigidă din cauza că era mai expusă fluctuaţiilor.



Din 2010 şi până în 2020 moldovenii au plătit pentru gaz preţul mediu european. Veaceslav Ioniţă se întreabă în acest context de ce Republica Moldova în această perioadă, dacă plătea ca şi europenii, nu a depus eforturi să diversifice resursele de aprovizionare cu gaze. „Este o problemă de care toată clasa politică se face vinovată. A fost toată lumea în această perioadă la guvernare şi nu s-a făcut absolut nimic”, a spus expertul.



Anul 2021 a schimbat paradigma. Gazul a devenit un produs independent, s-a cotat la bursă separat de petrol, iar Federaţia Rusă a insistat pe schimbarea formulei de calcul. Astfel, pentru Republica Moldova preţul gazului a început să crească. Totuşi, în 2021 moldovenii au plătit pentru gaze mai puţin decât alte ţări, deoarece noua formulă de calcul a fost aplicată mai târziu. Republica Moldova s-a înţeles cu Federaţia Rusă că în perioada rece a anului să se plătească pentru gaz mai puţin, iar în perioada caldă a anului, când consumul de gaz este mic, mai scump, în felul acesta să fie compensat preţul din perioada rece a anului.



„În 2022, în primul trimestru, am plătit 681 de dolari, în timp ce media europeană a fost de 1137 de dolari. În aprilie 2022, Republica Moldova a plătit pentru importul gazului 1129 de dolari pentru o mie de metri cubi, iar la nivel european acest tarif a fost de 1193. Înţelegerea cu Federaţia Rusă a fost în felul următor: ne daţi gaz la un preţ mai mic iarna, iar vara ne daţi la un preţ mai mare, pentru a compensa preţul din iarnă. Acum pentru noi ar fi convenabil să nu luăm gaz de la Federaţia Rusă. Republica Moldova ar putea găsi în altă parte gaz mai ieftin”, a declarat expertul.



Potrivit economistului, preţul gazului în Republica Moldova a înregistrat o creştere de şapte ori, timp de un an şi jumătate. Am avut 167 de dolari în 2020 şi am ajuns la 1129 în aprilie 2022. Europa tot a avut parte de creşterea preţurilor la gaze, dar europenii sunt mai bogaţi şi nu au simţit creşterea atât de tare. Pentru moldoveni a fost o lovitură puternică.



„Criza gazului a lovit brusc în cetăţenii moldoveni. Puterea de cumpărare a moldovenilor a scăzut brusc. Timp de un an preţul la gaz a crescut de cinci ori. Însă, presiunea care a fost acum asupra moldoveanului este incomparabilă cu cea din 2005. Acum a fost un suport enorm din partea Guvernului. Republica Moldova va putea depăşi această criză şi va uita această problemă. Problema cea mare a Republicii Moldova nu este preţul la gaz, problema este că în perioada 2010-2020 nu s-au creat oportunităţi alternative de livrare a gazului. Am fost dependenţi şi continuăm să fim dependenţi de o singură sursă”, a conchis expertul.