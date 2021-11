Analiză: Politica externă a Moldovei – între „interconectarea” cu România şi „echilibrarea” relaţiilor cu Rusia

Deşi din relaţia cu UE decurg multiple avantaje politice şi economice, efectele cele mai tangibile asupra stabilităţii politice interne din Moldova le poate genera o gestionare inteligentă a raporturilor cu România (vecin imediat) şi Rusia (vecin geopolitic).



Chiar dacă prevalează principiul diferenţierii, obiectivul final urmărit de Moldova este de a încărca cu substanţă relaţiile bilaterale (România) sau de a elimina sursele de iritare (Rusia). Acest lucru se datorează faptului că partidul de la guvernare (PAS) deţine o majoritate absolută şi controlează puterea în stat. Prin urmare, acesta nu se simte nicidecum în primejdie şi, de aceea, nu este stimulat să exploateze anturajul şi discursul geopolitic pentrru a se menţine la putere acasă. Această particularitate sporeşte imparţialitatea în abordarea faţă de principalele două state – România şi Rusia, care deţin pârghii şi interes strategic pentru a influenţa situaţia din Moldova. Asemenea modalitate de interacţiune cu cele două ţări este însă atât raţională, cât şi urgentă. Moldova se confruntă concomitent cu multiplele constrângeri, iar „interconectarea” cu România şi „echilibrarea” cu Rusia poate oferi spaţiu de manevră şi resurse materiale pentru a gestiona mai efectiv cele trei crize legate de pandemie, recuperarea economică şi scumpirile din domeniul energetic. Mai ales pe timp de criză, la fel ca şi alte ţări cu dependenţe excesive de factorii externi, Moldova este obligată nu doar să consolideze şi să construiască noi prietenii, ci şi să evite deteriorarea relaţiilor problematice. Aplicarea acestei reguli capătă un caracter şi mai imperativ, dacă se ia în calcul potenţialul crizelor artificiale care pot fi provocate de dependenţele structurale curente ale Moldovei de Rusia, legate de sectorul energetic sau gestionarea conflictului transnistrean.



Pe lângă efectele benefice generate de „interconectarea” cu România pentru populaţia Moldovei, acelaşi proces poate contribui la reducerea vulnerabilităţilor faţă de Rusia. De fapt, datorită îmbunătăţirii infrastructurii terestre şi energetice cu România, pot creşte fluxurile spre şi dinspre restul UE, care la rândul său va determina o „echilibrare” firească a relaţiilor cu Rusia. Ambele procese vor permite Moldovei să dezvolte o politică externă mai autonomă, dar şi mai puternic ancorată în UE şi mai coerentă în raport cu Moscova. Principala întrebare care planează asupra scenariilor pozitive ţine de interesele geopolitice ale Rusiei. În mod tradiţional, aceasta nu renunţă la sferele sale de influenţă în spaţiul post-sovietic, nici benevol şi nici în urma constrângerilor externe.



Interconectarea cu România – mai multă viteză şi conţinut



Una din cele mai dinamice relaţii, după cea cu UE, Moldova o are cu România. Cea din urmă îşi revine după cea mai recentă criză politică (octombrie-noiembrie 2021), soldată cu revenirea la putere a Social-Democraţilor, care în perioada 2015-2018 au susţinut regimul oligarhic din Moldova. Noua coaliţie de guvernare din România este alcătuită de Partidul Naţional Liberal (PNL) şi Social-Democraţi (PSD), împreună cu formaţiunea minoritară UDMR (318 mandate din totalul de 466). Până la alegerile parlamentare din 2024, PNL şi PSD au convenit să partajeze funcţia de premier, fiecare câte 18 luni (EuroNews, Noiembrie 2021). Chiar dacă coaliţiile de guvernare din România sunt deseori instabile, Preşedinţia şi Ministerul de Externe asigură previzibilitate şi continuitate în dialogul politic moldo-român. Totuşi, ca România să poate contribui în mod substanţial la cooperarea bilaterală, aceasta are nevoie de un guvern funcţional, care în prezent este asigurat de către mariajul politic dintre PNL, PSD şi UDMR.



Anunţul despre finalizarea crizei politice de la Bucureşti a permis semnarea „foii de parcurs” pentru domeniile prioritare de cooperare moldo-română (23 noiembrie), cu două zile înainte ca noul guvern român să fie învestit în funcţie. Astfel, s-au conturat condiţiile necesare pentru ca relaţiile bilaterale să capete mai multă viteză şi un conţinut mai divers, pe lângă intenţia politică deja prezentă. Deşi documentul este tehnic, iar pe alocuri schematic, semnarea acestuia a implicat atât miniştrii de externe, cât şi preşedinţii de ţară ai României şi Moldovei. Un asemenea nivel de reprezentativitate denotă semnificaţia politică a „foii de parcurs”, dar şi faptul că preşedinţii şi ministerele de externe a celor două ţări vor urmări îndeaproape implementarea documentului.



„Foaia de parcurs” reprezintă un document tehnico-politic, care nu are efecte juridice şi, respectiv, obligaţii stricte (MFA.GOV.MD, Noiembrie 2021). Documentul se focusează pe 18 aspecte, ce pot fi divizate în trei categorii majore, precum: 1) reînnoirea cadrului financiar; 2) realizarea interconectării pe energie şi transport; 3) cooperare sectorială. Ordinea domeniilor de cooperare incluse în document nu urmăresc nicio logică specifică, dar se înşiră practic peste toate domeniile – de la energetică şi transport, până la sănătate şi cooperare în domeniul culturii. La examinarea obiectivă a măsurilor înglobate în „foia de parcurs” pot fi identificate domenii cu obiective vagi, acţiuni vechi, dar şi domenii noi cu parametri concreţi





Fezabilitatea „foii de parcurs” necesită un buget semnificativ, ai cărui parametri nu au fost dezvăluiţi de niciuna din părţile semnatare şi nici nu sunt facil de stabilit la această etapă. Cu toate acestea, atât formaţiunile politice cu viziuni unioniste tranşante, cât şi partidele politice româneşti convenţionale, vor fi tentate să aloce resurse pentru „foaia de parcurs” ce poate consolida poziţiile României în Moldova. Probabil, pentru unele voci unioniste, acest document îmbină idei ce pot contribui latent la proiectul strategic de re-unificare. Pe fundalul



Echilibrarea relaţiilor cu Rusia, fără politică externă multivectorială



