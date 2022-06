Analist politic: Vizitele oficialilor străini reprezintă un lobby pentru cauza europeană a Republicii Moldova

Preşedinţii de Parlament din opt State Baltice şi Nordice (NB8) efectuează o vizită oficială comună în Republica Moldova, la iniţiativa şefului Legislativului Igor Grosu. Vizita are loc în contextul războiului din Ucraina şi a crizei energetice cu care se confruntă Republica Moldova.



„Este o platformă instituţională de cooperare între Republica Moldova şi unele state ale Uniunii Europene. Este o platformă care are toate pârghiile pentru a face lobby pentru cauza europeană a Republicii Moldova. Acest grup de opt state este conectat foarte bine la realităţile din regiune şi este un atu în plus pentru a susţine vectorul european al Republicii Moldova. Faptul că Parlamentul European a recomandat ca Republicii Moldova să i se acorde statutul de candidat la aderare este şi un rezultat al influenţei acestor state”, a spus comentatorul politic, Ion Tăbârţă în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Obţinerea statutului de candidat la aderare va oferi Republicii Moldova multiple avantaje economice, spune expertul. Până atunci, prioritatea ţării este implementarea prevederilor Acordului de Asociere şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor, astfel încât realităţile din Republica Moldova să fie adaptate realităţilor Uniunii Europene.



„Aceste vizite pot fi explicate prin doi factori de bază. Primul factor îl reprezintă Guvernul proeuropean de la Chişinău. Al doilea factor îl reprezintă evenimentele regionale, războiul din Ucraina. Pentru Republica Moldova este important să implementeze prevederile Acordului de Asociere. Acordarea statutului de ţară candidat pentru Republica Moldova, Ucraina şi Georgia va fi o decizie politică a Uniunii Europene. Este gata UE pentru o astfel de decizie? Nu aş fi sigur. Vedem afirmaţiile preşedintelui francez Macron care vrea să găsească o platformă instituţională alternativă. Toată lumea se întreabă ce va fi această comunitate politică europeană? Este o alternativă eurointegrării sau este o platformă intermediară spre aderarea acestor state la UE? ”, a mai spus Ion Tăbârţă.



Republica Moldova a expediat Comisiei Europene cele două chestionare prin intermediul cărora urmează să fie evaluat gradul de pregătire al ţării pentru eurointegrare. Decizia privind acordarea statutului de candidat la aderare este luată de Consiliul Uniunii Europene cu unanimitate de voturi. Acesta se va întruni pe parcursul lunii curente.