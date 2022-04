Ambasadorul Ucrainei la Chişinău: Sunt crime împotriva umanităţii şi au fost săvârşite de militarii ruşi

Ambasadorul spune că, pentru toate crimele comise, statul agresor ar trebui izolat complet de întreaga comunitate internaţională, atât economic, cât şi diplomatic.



Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova califică drept minciuni şi propagandă declaraţiile oficialilor ruşi, potrivit cărora crimele de la Bucea ar fi „înscenate”. Reacţia vine după ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a calificat masacrul de la Bucea drept un „atac fals”, pus la cale de Ucraina şi Occident şi promovat intens pe reţelele de socializare.



„Nu este nicio îndoială că este crimă de război, sunt crime împotriva umanităţii, responsabili de toate aceste crime sunt militarii ruşi. Partea ucraineană deja a publicat numele militarilor ruşi care au stat în această zonă. O companie care colectează imagini din satelit de pe tot teritoriul Ucrainei astăzi a publicat informaţiile despre primele gropi colective unde au fost îngropate victimele, imaginile sunt cu data de 10 martie. De aceea, eu nu am nicio îndoială cine a făcut-o şi cine trebuie să fie pedepsit. Astfel de crime sunt deja cunoscute şi ele au fost săvârşite de ruşi şi în timpul războiului din Cecenia”, a spus ambasadorul Ucrainei Marko Şevcenko în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Diplomatul mai spune că rezistenţa armatei ucrainene a dat peste cap planurile Moscovei, care ar fi mizat să preia controlul politic asupra Kievului în 48 de ore. Întrucât planurile Kremlinului nu s-au soldat cu succes, ruşii au decis să extermine poporul ucrainean, spune ambasadorul.



„Evoluţia războiului are loc împotriva planurilor Federaţiei Ruse. Conducerea de vârf a Rusiei a aşteptat ca oamenii din Ucraina să-i întâlnească pe militarii ruşi cu flori, dar n-a fost aşa şi conducerea de la Kremlin a înţeles că lucrurile stau total diferit. De asta ei şi-au schimbat tactica şi au trecut la strategia de anihilare. Anihilarea oraşelor, în care majoritatea cetăţenilor sunt vorbitori de limba rusă. Mariupol şi Harkiv sunt regiuni unde ponderea celor care vorbesc rusa este aproape de 100%. Ucraina luptă nu doar pentru libertatea ei, dar şi pentru libertatea altor ţări din Europa Centrală şi de Est. Din păcate, trăim momente când niciun fel de garanţii juridice sau politice nu au nicio valoare pentru un stat agresor, care este Federaţia Rusă, are valoare doar forţa militară. Preţul pe care trebuie să-l plătească Federaţia Rusă în calitate de stat agresor trebuie să se mărească, această ţară trebuie să fie izolată din punct de vedere economic de toată Europa, avioanele ruse să nu poate survola spaţiul aerian european, navele – să nu intre în porturile din jurul Europei”, a mai spus diplomatul rus.



Ieri, preşedintele Ucrainei a avut un discurs în Parlamentul României în timpul căruia a menţionat că peste 300 de oameni au fost torturaţi şi împuşcaţi în localitatea Bucea, în apropiere de Kiev. Liderul ucrainean a declarat că dacă Ucraina nu s-ar fi apărat, masacrul de la Bucea ar fi fost extins pe teritoriul întregii ţări.