Ambasadorul Daniel Ioniţă: „Unii par să acorde mai multă importanţă maşinilor de deszăpezire decât ajutoarelor dezinteresate”

„Între covid şi zăpadă, prefer zăpada! Am ajuns la această concluzie şi după ce am văzut că unii par să acorde mai multă importanţă maşinilor de deszăpezire decât ajutoarelor dezinteresate, generoase şi necondiţionate din partea României sau statelor membre UE, care au constat în echipamente de protecţie şi medicamente anti-covid. Nu ştiu dacă va ninge în perioada următoare, sau dacă vom avea condiţii meteorologice extreme, însă cu siguranţă numărul infectaţilor cu covid va creşte aproape exponenţial până la finalul anului, în lipsa unor măsuri şi comportamente responsabile. Soluţia la nivel personal este nu să vă ascundeţi sub “pod”, ci să purtaţi mască în mod corect. Pandemia va trece, altele...”, a scris Daniel Ioniţă pe pagina sa de Facebook.

Amintim că cele cinci autospeciale de deszăpezire, care au fost donate de oraşul Moscova, au fost prezentate în centrul Chişinăului vineri, 16 octombrie. La eveniment au participat primarul Capitalei, Ion Ceban, şi ambasadorul rus în R. Moldova, Oleg Vasneţov.

Nu toţi cetăţenii însă au apreciat modul în care s-a petrecut ceremonia. Mai mulţi internauţi au criticat autorităţile pentru că au permis ca evenimentul să aibă loc în centrul Capitalei, în timp ce ajutorul umanitar oferit de România în contextul luptei cu COVID-19 a fost prezentat sub podul de la Telecentru, la intrarea în oraş.