Alexandru Tănase: „A fost creat un precedent în istoria R. Moldova când un grup minoritar reuşeşte să dizolve Parlamentul”

Într-un interviu pentru Europa Liberă, Alexandru Tănase a subliniat că este un precedent în istoria Republicii Moldova când un partid cu doar 15 mandate, PAS, reuşteşte să dizolve Parlamentul. Potrivit lui, acest precedent va putea fi folosit şi pe viitor de către alţi actori politici.

„Problema este că avem un precedent care nu a mai fost niciodată în Republica Moldova, când un preşedinte, având un grup minoritar în parlament, reuşeşte să dizolve parlamentul. Asta înseamnă că viitorul preşedinte poate în mod potenţial să facă acelaşi lucru, ceea ce introduce un element absolut nou în peisajul confruntărilor politice din Moldova, iar anterior noi nu am mai avut aşa ceva.”, a adirmat Tănase.

Tănase e de părere că „Dodon de alegerile anticipate va fi cel mai puţin afectat, nu este el perdantul în cazul în care au loc anticipatele, el va veni mai mult sau mai puţin cu acelaşi rezultat.”

„Exact aceeaşi chestie e şi cu Şor, dacă va ajunge Şor, şi nu va fi scos din campanie, sistemul lui politic de aspirare a voturilor o să-i furnizeze cam acelaşi rezultat. De fapt, marii perdanţi în această campanie sunt PPDA, Partidul Democrat, plus partidele extraparlamentare de dreapta, mă refer în special la partida unionistă, care spera la coagulare, la o unificare sau la o formulă pentru a putea obţine o reprezentare în parlament. Or, alegerile anticipate pun cruce pe aceste planuri. Şi atunci este absolut evident că toate mesajele care au fost lansate şi toată această competiţie, în mod special revin de la ce am pornit, paradigma falsă confruntarea PSRM - PAS este ruptă de realitate. Atât PAS, cât şi PSRM se vor regăsi în viitorul parlament, încă nu este exclus, după experienţele pe care le-am avut noi în anii 2005, să vedem aceste două partide guvernând împreună”, a mai spus Tănase.