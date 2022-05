Alexandru Stoianoglo va fi demis din funcţia de procuror general. Decizia CSP

Prin urmare, CSP îi va propune preşedintelui Maia Sandu să-l demită pe Alexandru Stoianoglo din funcţia de procuror general, acţiune urmărită de Maia Sandu şi partidul ei, PAS, încă de la începutul preluării guvernării.

În raportul publicat se menţionează că politicile manageriale promovate de către Alexandr Stoinoglo nu au rezolvat de o manieră transparentă, eficientă şi în timp util suspiciunile de lipsă de integritate care planau în privinţa conducerii Procuraturii, susceptibile de a afecta încrederea publicului în Procuratură şi în persoana sa.„Comisia reţine că prestaţia defectuoasă a procurorului general suspendat de drept, Stoianoglo Alexandru, în cazul dosarului privind expulzarea profesorilor turci a condus la lansarea de acuzaţii penale împotriva sa. Or, potrivit standardului constituţional de conduită instituţională, menţinerea şi consolidarea încrederii publice în instituţii şi autorităţi este una din obligaţiile constituţionale ale titularului mandatului procurorului general şi, în acest sens, încrederea publică în persoana procurorului general nu ar trebui rezolvată în cadrul procesului de urmărire penală, în condiţiile unor bune practici de management al instituţiilor publice, motiv din care Comisia concluzionează că domnul Alexandr Stoianoglo a eşuat în aplicarea unor practici manageriale conforme obiectivelor constituţionale ale Procuraturii”, se arată în raport.Analiza sistemului managerial scoate în evidenţă utilizarea de către procurorul general suspendat de drept a practicilor de „tolerare nejustificată” a infracţiunilor de corupţie cu titlu de modalităţi de „obedienţă” şi favoruri.Raport urmează să fie comunicat Consiliului Superior al Procurorilor pentru examinare şi adoptarea deciziei care se impune. CSP are programată şedinţă pentru miercuri, 18 mai, iar examinarea raportului este inclusă pe ordinea de zi.Alexandr Stoianoglo a fost reţinut în octombrie 2021 şi plasat în arest la domiciliu. Pe 9 decembrie a fost eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar. Până acum, a fost finalizată urmărirea penală pe un capăt de acuzare – depăşirea atribuţiilor de serviciu. Lui Alexandr Stoianoglo i se încriminează că la eliberarea din funcţie a procurorului Nicolae Chitoroagă a dispus achitarea îndemnizaţiei de concediere în mărime de 163,9 mii lei, deşi în privinţa procurorului se efectua o urmărire penală, iar în asemenea cazuri se suspendă achitarea îndemnizaţiei. Alexandr Stoianoglo mai este acuzat de corupere pasivă, darea declaraţiilor mincinoase în faţa unui organ competent şi favorizarea unui grup criminal organizat. Procurorul general suspendat pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare. El a depus două plângeri la CEDO.