Alexandru Slusari: Susţin renunţarea la concurs pentru desemnarea directorului CNA

„Este nevoie de asumarea politică a Parlamentului şi Guvernului legitime. Mă bucur că colegii noştri de la PAS au însuşit lecţiile istoriei contemporane. Apropo, exact aceeaşi poziţia a avut Platforma DA vara 2019. Prima criza în alianţa temporară cu PSRM s-a întâmplat anume în cazul cu aşa-zisul concurs la CNA. Fracţiunea noastră a refuzat să-l voteze pe consilierul lui Dodon în funcţia de director şi unicul meu regret de vot din legislativul precedent ţine de faptul că am lăsat să fim convinşi atunci de PSRM şi PAS”, menţionează fostul deputat într-o postare pe Facebook.



Alexandru Slusari afirmă că anume Platforma DA a refuzat să legifereze rezultatele altui concurs „mimat cu judecătorii Curţii Constituţionale”. „În perspectivă, poziţia noastră intransigentă a jucat un rol decisiv în consolidarea Curţii Constituţionale ca instituţie independentă şi pentru prăbuşirea definitivă a regimului mafiot. Totodată, eu sunt un pic nedumerit de ce până în prezent rămân în funcţii omul lui Nichiforciuc la ASP, omul lui Dodon la ANSA şi omul lui Voicu la Agenţia Rezervelor Materiale. Sper că este vorba de nişte aspecte tehnice, deşi am aşteptat că ei vor fi demişi la prima şedinţă a executivului nou”, susţine ex-parlamentarul.



La fel, el spune că nu înţelege de ce în cadrul şedinţei extraordinare a Parlamentului nu este inclusă chestiunea privind audierea raportului Comisiei de anchetă pe patrimoniul sindicatelor, „o bună parte din el fiind înstrăinat cu încălcări grave în interesul lui Şor şi Plahotniuc”. „Nu este clar pentru mine de ce nu se mişcă nimic cu raportul Laundromat, care a fost elaborat de comisia în frunte cu Inga Grigoriu”, mai spune Alexandru Slusari.



Deputaţii din Partidul Acţiune şi Solidaritate au înregistrat un proiect care prevede că directorul Centrului Naţional Anticorupţie ar urma să fie numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea a cel puţin 20 de deputaţi, cu avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi. Or, în prezent, legislaţia prevede că directorul CNA este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică.



Partidul Socialiştilor a criticat această iniţiativă, declarând că numirile în funcţie fără concurs la instituţiile de drept, inclusiv la Centrul Naţional Anticorupţie, reprezintă o politizare şi subordonare politică a acestora, un control politic asupra justiţiei. Potrivit PSRM, „societatea îşi doreşte anume depolitizarea acestora, astfel ca ele să funcţioneze independent de partidele politice, de puterea legislativă şi cea executivă”.