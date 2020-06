Alexandru Slusari: Platforma DA de o lună solicită sprijin public de la PAS pentru formarea unui guvern nou

O spune vicepreşedintele Platformei DA, deputatul Alexandru Slusari, care menţionează că formaţiunea reiterează că politic situaţia este contra cronometrului şi solicită încă o dată colegilor de la PAS să se pronunţe public şi responsabil cu privire la susţinerea guvernării, asumate de Platforma DA, transmite IPN.



„Noi singuri ne propunem ca acest executiv, deja etichetat un guvern de sacrificiu, să fie susţinut cu peste 51 de voturi, cu excepţia grupării Şor. În componenţa lui categoric nu vor fi incluşi reprezentanţii grupului Pro Moldova şi să nu fie construită nicio alianţă. Deputaţii urmează să voteze doar pentru programul de guvernare şi un cabinet de miniştri profesionişti şi integri, capabili să gestioneze situaţia extrem de dificilă în care se află ţara. Adică, propunerea Platformei DA nu are nimic de a face cu alianţă cu dracul, pe care alţii erau deja gata să o facă”, susţine Alexandru Slusari.



Potrivit lui, deşi anterior Platforma DA a susţinut necondiţionat guvernul – „ideea guvernului minoritar autopropus şi condus de Maia Sandu”, precum şi a făcut şi alte cedări, se constată că Maia Sandu este mult mai exigentă faţă de colegii săi din fostul bloc ACUM. „Şi ne zice că, de facto, este de acord să rămână la putere Guvernul Chicu, dacă Platforma DA nu obţine un mesaj public de sprijin din partea PDM. Înţelegem şi noi foarte bine că fără marea parte a deputaţilor din Partidul Democrat nu poate fi instaurat alt cabinet de miniştri. Cunoaştem precis că fracţiunea PDM, cu excepţia a două-trei persoane, se simte foarte incomod în coaliţia cu Dodon. Dar văzând poziţia PAS, putem aştepta, cu probabilitatea de 99% că, în asemenea condiţii cei din Partidul Democrat vor spune că Platforma DA nu are suport nici măcar de la cel mai apropiat partid ideologic, membru în familia popular-europeană”, menţionează deputatul într-o postare pe Facebook.



În opinia sa, „cercul este închis, iar Igor Dodon şi Ion Chicu pot dormi liniştit şi pot fura mai departe cel puţin până în campania electorală, când vor fi iar inundaţi de criticile sonore ale opoziţiei”. „Dar dacă poziţia colegilor noştrii de la PAS rămâne intactă, de acum încolo criticile lor, adresate Guvernului Chicu-Dodon nu ştiu dacă vor mai conta şi dacă vor mai avea vreo credibilitate”, a mai spus Alexandru Slusari.



Reacţia deputatului vine după ce Maia Sandu a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că Partidul Acţiune şi Solidaritate este deschis pentru opţiunea Andrei Năstase prim-ministru. Însă contează să fie identificate cele 51 de voturi pentru învestirea noului guvern. „Trebuie să vedem care sunt condiţiile celorlalţi care ar susţine acest guvern şi să vedem dacă sunt interese ascunse. Şi, în special, aşa cum am spus, sunt două fracţiuni despre care nu ştim prea multe sau ceea ce ştim nu este de bine”, a declarat Maia Sandu.

