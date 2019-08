Alexandru Slusari: Avem bănuieli că acţiunile BEM au fost procurate de către Plahotniuc

Potrivit lui Alexandru Slusari, citat de IPN, Comisia de anchetă solicită Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Centrului Naţional Anticorupţie să prezinte o informaţie exhaustivă despre beneficiarii finali ai unui şir de companii. Este vorba de: Garant Grup SRL, Carmadean Development SRL, Wall Trend LTD, Tintel Project LTD, Cateco Prim SRL şi Vlados Grup SRL.



„Rugăm ca PG, SIS şi CNA să facă legături cu omologii internaţionali întrucât am primit mai multe informaţii că aceste companii, care au cumpărat acţiunile BEM în 2012-2013, în realitate au fost controlate de către Vlad Plahotniuc”, a scris deputatul pe Facebook.



Comisia de anchetă privind elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar a constatat că, după ce Guvernul a aprobat garanţiile de stat pentru creditele de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei, cele trei bănci beneficiare au activat fără a dispune de o administrare specială de stat şi au sustras sume colosale de bani din sistemul bancar al Republicii Moldova.



Ţinând cont de concluziile Comisiei, s-a solicitat pornirea urmăririi penale pentru neglijenţa în serviciu în privinţa fostului premier, Iurie Leancă, ex-guvernatorului BNM, Dorin Drăguţanu, fostului preşedinte al Parlamentului, Andrian Candu şi a fostului ministru al finanţatelor, Anatol Arapu.

