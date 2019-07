Alexandru Pînzari, despre acuzaţiile lui Andrei Năstase: Sunt uluit cum un ministru lansează în spaţiul public speculaţii şi minciuni

„Am fost citat pentru ziua de azi în baza materialelor privind presupusa uzurpare a puterii de stat. Azi am mers şi am dat declaraţii pe cazul dat, apoi am văzut în presă că...s-ar pune la cale ceva, nu ştiu ce. Sunt uluit de faptul cum un ministru lansează în spaţiul public speculaţii şi minciuni doar ca să mai aibă un motiv informaţional şi să fie preluat de presă”, a scris Alexandru Pînzari pe pagina sa de Facebook.

El a menţionat că „nu se oboseşte să verifice informaţiile mai întâi de toate, să se documenteze câtuşi de puţin”. „Regret acest fapt şi subliniez odată în plus: Poliţia nu trebuie să facă politică, ci să asigure ordinea publică în ţară, să prindă infractorii, să fie preocupată de liniştea şi siguranţa fiecărui cetăţean”, a conchis Pînzari. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, susţine că procurorul general interimar, Igor Popa, pune la cale „o crimă odioasă”. Potrivit lui, în acest sens, Igor Popa l-ar fi invitat în biroul său pe fostul şef al Inspectoratului General de Poliţie, Alexandru Pînzari, cel care „este suspectat de participare la uzurparea puterii de stat”, în opinia lui Năstase.

