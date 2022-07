Alexandr Stoianoglo rămâne sub control judiciar

Procuratura Anticorupţie precizează că acuzatorii de stat au solicitat în instanţă prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 60 zile. Însă, magistraţii au admis demersul procurorilor parţial.



În aceste condiţii, în perioada imediat următoare, procurorul de caz urmează să analizeze motivele care au stat la baza admiterii parţiale a demersului şi va decide asupra contestării cu recurs la Curtea de Apel Chişinău a deciziei primei instanţe.



Alexandr Stoianoglo a fost reţinut în octombrie anul trecut şi plasat în arest la domiciliu, iar apoi sub control judiciar. Până acum, a fost finalizată urmărirea penală pe un capăt de acuzare – depăşirea atribuţiilor de serviciu. Acesta mai este acuzat de corupere pasivă, darea declaraţiilor mincinoase în faţa unui organ competent şi favorizarea unui grup criminal organizat. Procurorul general suspendat pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare.



La sfârşitul lunii mai, Consiliul Superior al Procurorilor i-a propus şefei statului eliberarea lui Stoianoglo din funcţia de procuror general. CSP a luat cunoştinţă de raportul comisiei care i-a apreciat activitatea ca fiind nesatisfăcătoare. Preşedinta încă nu a venit cu o reacţie sau cu vreo decizie în acest în sens. Totodată, la începutul lunii iunie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat în regim de urgenţă Guvernului Republicii Moldova ambele plângeri depuse de procurorul general suspendat.