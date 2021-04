Alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova ar putea avea loc pe 4 iulie

De cealaltă parte, vicepreşedintele Parlamentului, Alexandru Slusari, se arată sceptic în privinţa învestirii unui Guvern într-un timp atât de scurt şi spune că anul 2021 este unul pierdut din punct de vedere financiar.



Potrivit vicepreşedintelui Parlamentului, Mihai Popşoi, dacă instituirea stării de urgenţă va fi declarată neconstituţională, preşedintele Maia Sandu va semna cât mai curând decretul de dizolvare a Parlamentului, astfel încât alegerile să fie organizate în una iulie.



„Sunt sigur că vom reuşi să avem un Guvern până în luna august, pentru că în luna septembrie este data limită când banii de la UE şi FMI mai pot fi contractaţi. Vom reuşi să aducem aceşti bani şi să oferim cetăţenilor sprijin de care nu au avut parte pe toată durata pandemiei. 4 iulie este cea mai proximă dată când ar putea avea loc alegerile anticipate. Este cert: cu cât alegerile au loc mai repede, cu atât mai repede ajungem la normalitate şi stabilitate ”, a spus Mihai Popşoi în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



De cealaltă parte, reprezentantul Platformei DA Alexandru Slusari spune că alegerile trebuie să aibă loc cât mai curând posibil pentru că în lipsa unui Executiv plenipotenţiar, care să negocieze credite din exterior, ţara riscă să intre în faliment.



„În 2021 este un an pierdut sub aspectul deblocării asistenţei externe. Eu nu cred în miracole şi în faptul că după 10 zile de la alegeri va fi votat un Guvern. Acum sunt votate multe legi cu puternic impact bugetar, situaţia bugetară este critică. Este blocat deja procesul de subvenţionare în agricultură pentru că nu sunt bani. Din informaţiile pe care le am de la Ministerul Finanţelor, din 1 iunie intrăm în regim de achitare doar a salariilor şi pensiilor. Din această perspectivă avem nevoie cât mai repede de un Guvern”, a spus vicepreşedintele Parlamentului, Alexandru Slusari.



Potrivit Codului Electoral, alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate după cel puţin 60 de zile de la data dizolvării Parlamentului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data dizolvării.