Alegerile din Bălţi. Iurie Reniţă: Un exerciţiu democratic a fost compromis. Vladimir Bolea (PAS): Totul este perfect legal

De cealaltă parte, deputaţii PAS spun că excluderea Marinei Tauber din cursă a fost una perfect legală, iar prin acest precedent în Republica Moldova se pun bazele unor procese electorale corecte, unde coruperea alegătorilor nu va mai reprezenta o normalitate.



Fostul deputat Iurie Reniţă spune că situaţia creată în jurul alegerilor locale noi din municipiul Bălţi a discreditat complet ideea de democraţie participativă în Republica Moldova. Potrivit fostului parlamentar, autorităţile electorale au întârziat cu aplicarea sancţiunilor, iar acest lucru a dus la compromiterea procesului electoral.



„Un exerciţiu atât de democratic, cum sunt alegerile, a fost compromis. Apare întrebarea firească în ce măsură aceste alegeri mai au legitimitate? Dacă toţi candidaţii se retrag, vom avea o situaţie pe cât de tristă, pe atât de penibilă, când nu există nici legitimitate şi nici reprezentativitate. S-a reacţionat tardiv sub toate aspectele. Se cunoştea foarte bine din perioada preelectorală cine sunt actorii şi care este comportamentul lor electoral. Am fost deputatul care a propus amendamentul ce interzicea fundaţiilor de caritate să participe la procesul electoral, dar amendamentul a fost blocat. Ar fi cazul ca alegerile să fie reluate”, a spus ex-deputatul Iurie Reniţă, în cadrul emisiunii „Freedom” de la TV8.



De cealaltă parte, deputatul PAS, Vladimir Bolea, spune că anunţul candidatului blocului PCRM-PSRM privind boicotarea alegerilor nu împiedică desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin. Potrivit lui Bolea, excluderea Marinei Tauber din cursă reprezintă o dovadă a faptului că CEC a devenit o instituţie independentă, care nu mai admite abateri de la legislaţia electorală.



„Un candidat, atât timp cât s-a aflat legal într-o cursă electorală, are toate şansele, dacă toţi candidaţii se retrag, să ajungă să fie contracandidatul în turul doi al lui Nicolai Grigorişin. Este o premieră în cei 30 de ani de existenţă ai Republicii Moldova, când un candidat este retras din cursă perfect legal, în baza unor hotărâri de judecată. Putem vorbi despre un început al reformării sistemului electoral, când persoanele care dau mită electorală, nu-şi declară banii, este timpul de pus punct la aceste fenomene. Acum procesul electoral nu este ridiculizat cu nimic. Ridiculizat a fost procesul electoral până acum, când se dădeau cutii de bomboane la alegători, sticle de şampanie sau salam”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea.



Ieri, candidatul blocului PCRM-PSRM, Alexandr Nesterovechi, a anunţat că boicotează cel de-al doilea tur de scrutin din municipiul Bălţi ce urmează a fi organizat la 19 decembrie. Astfel, contracandidatul lui Nicolai Grigorişin devine reprezentantul Partidului Patrioţii Moldovei, Nicolae Chirilciuc, următorul clasat conform rezultatelor primului tur după Alexandr Nesterovschi.