Alegeri R. Moldova. Igor Dodon cere cetăţenilor să aleagă doar între el şi Maia Sandu: Nu daţi votul celor care nu au şanse de victorie

Totodată, Igor Dodon a specificat care e diferenţa în cazul în care alegătorii îşi dau votul pentru un candidat sau altul.





„Trebuie să înţelegeţi că, dacă votaţi pentru preşedintele actual, va fi stabilitate politică, deoarece preşedintele are cea mai mare fracţiune parlamentară - 37 de deputaţi. Pentru că preşedintele are o echipă în Guvern. Asta înseamnă că noi putem continua programele despre care am vorbit (...). Ce se va întâmpla dacă veţi vota cu alt candidat. Nu va fi stabilitate politică, pentru că preşedintele este dintr-un partid, iar Guvernul de la alt partid. Se va întâmpla ceea ce trebuie evitat - se va începe un conflict între conducerea ţării. Preşedintele va încerca să demită Guvernul. Va fi un conflict între Parlament şi preşedinte. Asta e instabilitate politică”, a mai spus Dodon.





Amintim că toate sondajele de opinie arată că în turul doi al alegerilor prezidenţiale din 1 noiembrie vor ajunge Maia Sandu şi Igor Dodon. În alegerile prezidenţiale au fost înscrişi în cursă opt candidaţi. Igor Dodon - candidat independent; Maia Sandu - PAS; Andrei Năstase - Platforma DA; Renato Usatîi - Partidul Nostru; Violeta Ivanov - Partidul Şor; Octavian Ţîcu - PUN; Dorin Chirtoacă - Mişcarea Politică Unirea; Tudor Deliu - PLDM.

„Nu aruncaţi voturile. Votaţi pentru unul din cei doi. Fie pentru actualul preşedinte, fie pentru candidatul de dreapta. Este el şi este ea, pentru alţii nu are sens să votaţi. Dacă vom alege pe unul din cei, atunci alegerile se vor încheia pe 1 noiembrie”, a afirmat Igor Dodon la emisiunea „Igor Dodon răspunde”.