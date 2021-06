Ţîcu şi Reniţă acuză Kremlinul de ingerinţă în campania electorală din Moldova

Potrivit lor, Rusia îşi doreşte în Republica Moldova destabilizarea politică şi menţinerea controlului asupra Chişinăului prin intermediul forţelor politice loiale şi al agenţilor de influenţă pe care îi are în partidele politice.



Într-o conferinţă de presă, Octavian Ţîcu a declarat că Federaţia Rusă îşi doreşte să înstrăineze cât mai mult Republica Moldova de Uniunea Europeană şi SUA prin acea destabilizare şi compromiterea traseului de integrare europeană. Şi cel mai important, în opinia sa, îşi doreşte neutralizarea şi chiar îndepărtarea României în relaţiile cu Republica Moldova.



Potrivit lui Ţîcu, informaţiile publicate recent în presa germană cu privire la finanţarea campaniei lui Igor Dodon în alegerile prezidenţiale vin să confirme „schema” despre care a vorbit şi el nu o dată.



Deputatul a menţionată că pentru realizarea scopurilor sale politice, Federaţia Rusă acţionează în mai multe direcţii. Şi este vorba despre finanţarea şi protejare partidelor pro-ruse şi compromiterea forţelor pro-europene prin discreditarea lor prin propagandă şi prin infiltrarea agenţilor.



„Se adeveresc lucrurile în privinţa căror acum un an am tras un semnal de alarmă – că Dodon şi toată gaşca lui coruptă sunt finanţaţi masiv de către Kremlin. Din păcate, acel mesaj şi acel strigăt nu a fost susţinut de alţi deputaţi”, a declarat Iurie Reniţă. Potrivit lui, nici până astăzi, procuratura nu a dat curs la dosarele, cum ar fi cel aşa-zis Bahamas. Or, în aceste condiţii se creează impresia că astfel Igor Dodon este protejat, a mai spus Iurie Reniţă.