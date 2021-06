Ştefan Gligor, către Veaceslav Platon: Când voi fi eu procuror general, veţi ţine discursuri în Penitenciarul 13

În timpul dezbaterilor electorale organizate de ProTV Chişinău, Ştefan Gligor a menţionat că reforma justiţiei este prioritatea formaţiunii sale, astfel încât „oameni ca Veaceslav Platon” să-şi ispăşească pedeapsa la puşcărie.



„Platon este un infractor de talie internaţională, acoperit de actualul Procuror General, care l-a scos basma curată din mai multe dosare. Platon este un mincinos calificat. Inteligenţa lui este, totuşi, mult supraapreciată, dacă până la 48 de ani n-a învăţat limba statului pe care l-a jăcmănit. Când reformele pe care le vom implementa noi vor produce efecte, oameni ca Platon vor ţine discursuri în penitenciarul nr.13”, a spus Ştefan Gligor în cadrul dezbaterilor electorale de la ProTV Chişinău.



Prezent la dezbateri în calitate de reprezentant al candidatului independent Veaceslav Velico, Platon a refuzat să răspundă acuzaţiilor privind implicarea sa în dosarul Landromatului rusesc, însă nu a ratat ocazia să vină cu acuzaţii la adresa preşedintei Sandu. Platon o acuză pe Sandu de imixtiune în sistemul justiţiei.



„Maia Sandu nu se deosebeste cu nimic de Plahotniuc când promovează valorile europene şi în acelaşi timp acţionează tupeist împotriva legii şi Constituţiei. Plahotniuc măcar înţelegea ce face, Sandu nici măcar nu înţelege. Nu mă interesează acuzaţiile la adresa mea. Accept că sunt cel mai rău om de pe pământ”, a spus Veaceslav Platon.



Retorica lui Platon împotriva preşedintei Sandu a fost împărtăşită şi de reprezentantul formaţiunii Noua Opţiune Istorică.



„Maia Sandu nu are competenţe de a interveni pe partea Executivului, ea venit deocamdată doar cu declaraţii populiste. A declarat sus şi tare că va închide magazinele Dutty Free ale lui Şor, dar vedem că ceea ce a construit Plahotniuc, ea cu succes a preluat şi gestionează în continuare”, a spus Svetlana Chesari, preşedinta Partidului Noua Opţiune Istorică.



Reprezentantul Partidului Oamenilor Muncii a menţionat în timpul dezbaterilor că nu rapotează niciun venit oficial şi spune că-şi va face publică toată averea după alegerile anticipate.



„Eu trăiesc din banii pe care i-am acumulat 25 de ani peste hotare. N-am scris în declaraţia de avere ce am pentru că toate veniturile mele sunt acumulate peste hotare, n-am vrut să fac publică averea familiei. Spre deosebire de alţi politicieni care îşi ascund averile şi ne prezintă nişte acte sterile, eu am ce arăta, dar nu o voi face acum”, a spus Igor Cujba, candidat la funcţia de deputat pe lista Partidului Oamenilor Muncii.



Dezbaterile electorale „Te votezi la ProTV” sunt realizate de postul de televiziune ProTV Chişinău în colaborare cu Asociaţia Promo-LEX, Radio Europa Liberă Moldova, portalul Anticorupţie.md, publicaţia online NewsMaker, Agenţia de Presă IPN şi portalul Privesc.eu.