Ştefan Gligor: Noul procuror general are şansa istorică să fie o surpriză pentru toată clasa politică

În opinia lui, un prim test pentru şeful Procuraturii va fi poziţia lui faţă de dosarele de rezonanţă.



„Eu sper mult că numirea domnului Stoianoglo, care are o reputaţie bună de persoană integră, echilibrată, să fie o surpriză mai mult plăcută pentru toată lumea. Eu sper că domnul Stoianoglo înţelege cât de dificilă este misiunea lui şi cât de repede se poate discredita în momentul în care nu face faţă volumului de lucru care s-a acumulat în perioada 2015-2019”, a declarat Ştefan Gligor în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul TVR Moldova.



În opinia lui, dacă Stoianoglo va convinge societatea la capitolul „jafului secolului”, „spălătoriei ruseşti”, finanţării ilegale a partidelor, prin anchete credibile, documentate şi soldate cu rezultate concrete, atunci are şansa să schimbe faţa Procuraturii şi să contribuie la o schimbare istorică în justiţie.



Deputatul democrat Sergiu Sîrbu susţine că numirea lui Alexandr Stoianoglo nu este rezultatul vreunei înţelegeri între Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor, aşa cum se vehiculează în spaţiul public. „În lege au rămas unele norme care îl fac pe procuror foarte vulnerabil de politică pentru că acum există posibilitatea ca Ministerul Justiţiei să creeze o comisie pentru a evalua activitatea procurorului. Nu mai este un mandat inamovibil”, a menţionat Sergiu Sîrbu.



Deputatul PAS Mihai Popşoi afirmă că pentru preşedintele Igor Dodon un procuror independent cu adevărat era ca un vis urât. „În această situaţie, şeful statului a găsit necesar să contribuie la debarcarea Guvernului precedent. Pentru dumnealui cel mai important este să-şi salveze propria piele de închisoare şi, concomitent, să câştige şi al doilea mandat. Dar primordial era să nu ajungă pe banca acuzaţilor. (...) Dodon are interese strict înguste, de ordin personal, de aceea, are nevoie de un procuror general care, cel puţin, să nu se atingă de el”, a declarat parlamentarul.



Alexandr Stoianoglo a fost numit prin decret prezidenţial în funcţia de procuror general, după ce a obţinut cel mai mare punctaj la proba interviului, organizată de Consiliul Superior al Procurorilor. Potrivit Constituţiei, procurorul general este numit în funcţie pentru un mandat de şapte ani, fără dreptul de a fi numit din nou în această funcţie.