Ştefan Gligor: Cei de pe dreapta trebuie să se unească în jurul unei idei şi să găsească candidatul potrivit care s-o realizeze

Potrivit lui, acum, „opoziţia îşi salvează principalul rival - actualul preşedinte”.

„PSRM şi Igor Dodon au mizat pe câteva momente - proiecte de infrastructură şi succese ale Guvernului. Dar au eşuat prin faptul că starea reală a economiei şi a bugetului s-au dovedit a fi mult mai proaste decât se aşteptau. Apoi au intervenit pandemia şi seceta. Drept rezultat, acum nu există resurse interne de tehnologii politice pentru a redresa imaginea preşedintelui şi a direcţiona curba de rating în sus. Igor Dodon astăzi nu are ce vinde populaţiei. Nici chiar poveşti”, explică Ştefan Gligor.



„Singurele care-l mai pot salva sunt partidele de dreapta, care trebuie sa înceteze de a se mai “mânca” între ele, este convins expertul. "Ele trebuie să înţeleagă, că astăzi Moldova are nevoie de o victorie asupra falsului şi corupţiei. Şi pentru a obţine acest tip de victorie, trebuie să se unească în jurul ideii şi să găsească o persoană care va întruchipa această idee”, spune expertul.



El este convins că societatea moldovenească are o necesitate enormă de onestitate şi integritate.

„Socialiştii nu pot demonstra că sunt motoare de onestitate şi integritate, de aceea nu pot obţine încrederea populaţiei. Din această cauză există şi scăderea raitingului. Între timp, electoratul de dreapta va reuşi să se reorienteze şi atunci multe vor depinde de turul doi”, subliniază Ştefan Gligor.



Dar, în opinia sa, mai există şi o altă condiţie - calitatea mesajului preelectoral. „Mesajul celor de dreapta este prea abstract şi sentimental, apropiindu-se de terminologia religioasă. Pe când ei trebuie să vorbească în limbajul termenilor de proiecte şi reforme şi ale politicilor publice. Sperăm că acest tip de concept se va ivi pe flancul drept. Şi va apărea factorul de unitate în jurul ideii”, a conchis expertul.



