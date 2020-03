Ştefan Gligor: Agendele PDM şi PSRM vor fi diferite, însă scopul lor va fi unul

De această părere este Ştefan Gligor, avocat, expert în politici publice, participant la dezbaterile publice „Coaliţia de guvernare PSRM-PDM: necesităţi, posibilităţi, motive, impact asupra societăţii?”, organizate de Agenţia de presă IPN. În opinia expertului, în această coaliţie, „agendele democraţilor şi socialiştilor vor fi diferite, însă scopul lor va fi îmbogăţirea ilicită şi pregătirea pentru următoarele exerciţii electorale”.

„Nu există nimic mai fals în Republica Moldova şi în societatea noastră decât prezentările oficiale de faţadă ale partidelor politice, în special ale celor două partide – PDM şi PSRM. Nu există diferenţe ideologice între oameni care au fost la guvernare în ultimele două decenii – felul lor de a fi, felul lor de a gândi, de a reacţiona şi a de a-şi apăra şi proteja interesul personal, financiar, criminal, ilegal, este unul evident”, susţine expertul.



Potrivit lui, se fac tot felul de declaraţii legate purificarea Partidului Democrat. „Or, oamenii trebuie să fie atenţi la detalii, pentru că politicul este o minciună manipulată de oameni foarte pricepuţi. Diferenţe de ideologice, de program, de partid nu există între PSRM şi PDM, ci au o singură ideologie şi o singură politică – încasarea veniturilor din aranjamente ilegale, care sunt accesorii colaterale exercitării actului guvernării”. Este o discuţie falsă diferenţa ideologică între PDM şi PSRM. Există o singură ideologie – banii. De asta am ajuns la dosar penal pentru uzurparea puterii, de asta am ajuns la o Curte Constituţională de buzunar”, opiniază Ştefan Gligor.



Potrivit lui, interesul PDM de a intra in coaliţia de guvernare este de a-şi negocia poziţii cât mai bune şi ar fi vorba despre trei-patru ministere şi agenţii. „Însă, când vine vorba despre PSRM, există acea fracţiune parlamentară şi există Igor Dodon, iar interesele lor nu întotdeauna coincid. Pentru Igor Dodon este principial să-şi păstreze funcţia de preşedinte al ţării din mai multe perspective. Printre aceasta se numără şi menţinerea sa în calitate de persoană principală de contact din partea Federaţiei Ruse, şi prestaţia lui personală a reuşit datorită relaţiilor cu Federaţia Rusă. În cazul în care Igor Dodon ar pierde fotoliul de preşedinte, el ar răci relaţiile cu Rusia. Cei din fracţiunea PSRM înţeleg că jocurile lui Igor Dodon ar putea să-i coste mandatele, inclusiv ar avea de suferit formaţiunea politică”, a spus Ştefan Gligor.



„Igor Dodon a riscat tot, a luat puterea şi acum responsabilitatea îi aparţine. Guvernul Chicu o duce prost, în opinia mea. La câtă pretenţie şi ambiţie au declarat, constatăm că nu fac faţă la ceea ce au pretins. Şi atunci, dacă am fi mers pe scenariul sincronizării prezidenţialelor şi parlamentarelor, nu se ştie unde era să ajungă. Îi ajută situaţia proastă a partidelor de dreapta. De asta au preferat să împartă veniturile, ministerele, să mai dea din putere ca să-şi asigure spatele pentru alegerile prezidenţiale. Să-şi sincronizeze eforturile ca partide pentru a asigura o victorie lui Igor Dodon, iar în funcţie de aceasta va fi decisă soarta alegerilor anticipate”, a notat Ştefan Gligor.



Expertul spune că partidele de dreapta, inclusiv cele unioniste au developat în faţa oamenilor un şir de contradicţii din cauza circumscripţiei uninominale Hânceşti şi nu au ştiut să demonstreze capacitatea lor de negociere. „Ca urmare, pe acest fon, după pierderea municipiului Chişinău de către Andrei Năstase, persistă o dezamăgire cronică, o stare de dezintegrare şi o stare de delăsare. Or, partidele de dreapta ar trebui să adopte un comportament vizionar şi să-şi coaguleze votanţii”, crede el.



Ştefan Gligor consideră că această coaliţie este una firească atât din punct de vedere obiectiv, cât şi din punct de vedere subiect, pentru că reprezentanţii acestor două formaţiuni sunt compatibili „prin prisma lor valorică sau non-valorică”. Potrivit expertului, stagnarea este caracteristica principală care poate veni de la această coaliţie. „Eu cred că ei vor conserva lucrurile şi vor încerca să reabiliteze acele scheme de îmbogăţire ilicită în care a excelat Vlad Plahotniuc în perioada controlului său asupra tuturor ramurilor puterilor în stat”, a mai spus Ştefan Gligor.



Dezbaterile „Coaliţia de guvernare PSRM-PDM: necesităţi, posibilităţi, motive, impact asupra societăţii?”, sunt ediţia a 127-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, sprijinit de Fundaţia germană Hanns Seidel.





https://www.ipn.md/ro/stefan-gligor-agendele-pdm-si-psrm-vor-fi-diferite-8004_1072045.html