Ştefan Gaţcan a revenit în R. Moldova şi promite să facă declaraţii în Parlament: „Sunt multe speculaţii”

Pe de altă parte, în Parlament a fost înregistrată cererea de demisie a deputatului Gaţcan, iar Legislativul urmează să i-a act de acest document la una din şedinţele în plen. Dacă cererea de demisia a lui Gaţcan va fi acceptată, atunci PSRM-PDM nu va mai deţine majoritate parlamentară, iar lipsa opoziţiei în Parlament va însemna şi lipsă de cvorum, cum s-a întâmplat recent în cazul asumării răspunderii Guvernului pentru mai multe legi, iar opoziţia a boicotat şedinţele în plen.

Cert este că Ştefan Gaţcan a devenit extrem de preţios în noua conjunctură politică din R. Moldova, pentru că de votul lui depinde existenţa majorităţii parlamentare dintre socialişti şi democraţi. Chiar dacă până acum socialiştii insistau ca Gaţcan să-şi depună demisia pentru că i-ar fi trădata odată ce a anunţat că aderă la Pro Moldova, aceştia s-ar fi putut răzgândi şi nu este exclus că l-au convis pe Gaţcan să renunţe la depunerea mandatului..

„Ziarul de Iaşi” scrie că l-a găsit pe Ştefan Gaţcan marţi, 7 iulie, în holul Hotelului Internaţional, în timp ce îşi aştepta familia. Ştefan Gaţcan a fost de-a dreptul surprins şi uluit să afle că jurnalişrii români îl cunosc. Gaţcan a spus că se întoarce în R. Moldova şi că va face declaraţii foarte importante în Parlament. În seara zilei de 7 iulie, mai multe instituţii de presă de la Chişinău, cu referire la surse de încredere, au confirmat că Gaţcan a revenit acasă.



Deputatul a spus că a plecat într-o vacanţă, nu a fugit, şi nu s-a simţit ameninţat în vreun fel. Declaraţiile respective sunt în contradicţie cu faptele. Gaţcan a solicitat pază de stat, iar preşedintele Igor Dodon a confirmat că a acceptat ca deputatului să-i fie asigurată paza de stat pentru că acesta declarase că există pericol asupra vieţii lui.

„O să fac declaraţii complete în Parlamentul din Republica Moldova. Sunt multe speculaţii, nu am fost răpit, am ales să plec de bunăvoie. Am venit în România deoarece pot veni şi aici, nu mă opreşte nimeni. Am stat câteva zile în România, sunt bine, după cum vedeţi”, a declarat Ştefan Gaţcan pentru Ziarul de Iaşi.

Amintim că la o zi după ce a anunţat că părăseşte fracţiunea Socialiştilor şi aderă la grupul Pro Moldova, Ştefan Gaţcan şi-a depus mandatul de deputat, însă această decizie a fost anunţată de şeful fracţiunii PSRM, Corneliu Furculiţă, deşi cu 24 de ore în urmă, tot socialitşii îl numeau pe Gaţcan „prostituată politică”, „trădător” şi îl acuzau că s-a vândut lui Plahotniuc.

Reprezentanţii Partidului Pro Moldova susţin că deputatul Ştefan Gaţcan „a fost sechestrat de un grup de deputaţi socialişti şi impus să semneze cererea de demisie”.

În comunicat se menţionează că deputatul Ştefan Gaţcan a depus, în dimineaţa zilei de astăzi, o plângere la Procuratura Generală în care reclamă hărţuirea, intimidarea şi şantajul la care a fost supus la 30 iunie din partea unui grup de deputaţi PSRM. Totodată, Procuratura neagă că a primit o asemenea plângere.

Procuratura Generală anunţă că a recepţionat joi, 2 iulie, plângerea deputatului Ştefan Gaţcan privind pretinsele presiuni şi intimidări din partea anumitor persoane pentru a-l determina să renunţe la mandat.

În baza plângerii deputatului, dar şi a demersului Partidului Pro Moldova, Procuratura Generală a declanşat vineri, 3 iulie, un proces-penal în care urmează a fi stabilite toate circumstanţele cazului.

Procesul penal a fost iniţiat în baza art.274 Cod de procedură penală, procurorii urmând să efectueze o serie de investigaţii pentru a se decide dacă există în acţiunile celor implicaţi o bănuială rezonabilă cu privire la elementele constitutive ale vreunei infracţiuni.





La scurt timp, Gaţcan a anunţat că a decis să-şi retragă plângerea depusă la Procuratura Generală în care afirma că a fost intimidat de câţiva deputaţi socialişti să renunţe la mandat, odată ce a plecat din PSRM şi a aderat la Pro Moldova.