Începe sesiunea de toamnă a Parlamentului. Ce priorităţi au deputaţii

Totodată, în timp ce unii parlamentarii speră că activitatea legislativă nu va fi afectată de campania electorală pentru alegerile prezidenţiale, alţii sunt convinşi că tribuna legislativului va fi folosită pentru discursuri electorale.



Secretarul fracţiunii Partidului Democrat, Igor Vremea, a declarat că PDM îşi va continua aceleaşi activităţi de ordin social, economic, precum şi se va axa pe implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Deputatul spune că fracţiunea îşi va continua activitatea în acelaşi regim de până acum şi speră că activitatea legislativului să nu fie afectată de campania electorală pentru prezidenţiale. Or, alegerile prezidenţiale sunt alegeri prezidenţiale, dar deputaţii au de soluţionat multe chestiuni de pe agenda legislativă – de la cele de ordin social-economic, până la relaţii internaţionale bilaterale şi multilaterale.



Întrebat dacă vede şi în continuare activitatea fracţiunii în actuala formulă de guvernare, Igor Vremea a declarat că, deocamdată, există majoritate şi se lucrează în acest format.



Preşedintele fracţiuni ACUM, Platforma DA, Alexandru Slusari, a menţionat că priorităţile sunt în mare parte aceleaşi din sesiunea precedentă. Pe dimensiunea socială rămâne dezideratul de a aduce treptat toate pensiile peste limita minimului de existenţă, printr-un program special de majorare de două ori pe an. Platforma DA îşi propune să insiste pe mai multă protecţie pentru medici şi profesori, pe dezvoltarea infrastructurii în localităţi. Pe dimensiunea economică, fracţiunea îşi propune să vină cu iniţiative de protecţie a producătorilor autohtoni, de susţinere pentru businessul mic şi mijlociu şi, mai ales în acest an – de susţinere a agricultorilor. Nu în ultimul rând, spune deputatul, iniţiativele vor fi orientate pe descentralizare, astfel încât administraţia publică locală „să nu stea cu mâna întinsă la Guvern”.



Alexandru Slusari crede că, spre regret, campania electorală va avea influenţă asupra activităţii legislative. Or, potrivit lui, „cu această majoritate parlamentară şubredă, evident că mulţi deputaţi vor fi antrenaţi în campania electorală. Şi în aceste condiţii, lipsa unor deputaţi din majoritate va crea lipsă de voturi necesare pentru luarea deciziilor. Deputatul nu exclude că în general ar putea avea loc o reformatare sau chiar demisia Guvernului. În opinia sa, în actuala situaţie politică, până în luna noiembrie, activitatea parlamentară va fi profund marcată de campania electorală. Chiar şi aşa, acesta speră că, pentru mai multe iniţiative importante, vor fi suficiente voturi.



Secretarul fracţiunii Partidului politic Şor, Marina Tauber, a spus că experienţa sesiunii trecute a arătat că, deşi fracţiunea a venit cu aproape 20 de proiecte de legi, acestea nici măcar nu au fost incluse pe ordinea de zi. În viziunea sa, se întâmplă astfel din cauză că „cei din majoritatea parlamentară nu vor ca cetăţenii să trăiască mai bine”. Or, „iniţiativele Partidului Şor ţin de îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor, sunt proiecte sociale, implementate cu succes în localităţile conduse de membrii formaţiunii”.



Marina Tauber a precizat că formaţiunea deja a pregătit în jur de 12 iniţiative legislative şi speră că va reuşi să-i convingă pe colegii din alte formaţiuni să le susţină. Parlamentara crede că activitatea legislativă care urmează va fi mai mult una formală, aşa cum a fost în ultima perioadă. „Mai ales cei din majoritatea parlamentară vor fi instrumente pentru promovarea unei singure persoane – Igor Dodon. E 1 septembrie, încă nu este nimic concret când vor fi şedinţele comisiilor, şedinţa Parlamentului. Cred că va fi o formalitate, aşa cum a fost şi în ultima perioadă, majoritatea fiind în mâinile lui Igor Dodon, iar tribuna Parlamentului va fi utilizată pentru discursuri frumoase electorale. Însă noi vom lupta ca adevărul să fie mai presus”, a mai spus deputata.



Sergiu Sîrbu, secretarul Grupului parlamentar Pro Moldova, susţine că, împreună cu colegii, vor lupta pentru a promova iniţiativele sociale şi economice, pentru a susţine cetăţenii. Mai ales acum când a început procesul educaţional pe timp de pandemie. El spune că vor insista pe instituirea concediului pentru părinţii care vor fi nevoiţi să rămână acasă cu copiii, în caz că se va reveni la învăţarea de la distanţă. Vor insista pe toate iniţiativele pentru susţinerea agricultorilor, pe majorări salariale pentru medici, profesori etc.



Deputatul afirmă că, împreună cu colegii, vor taxa dur orice greşeală admisă de actuala guvernare care, în opinia sa, spre regret deja a intrat în campanie electorală. Potrivit lui, foarte des în campanii electorale activitatea legislativă devine ineficientă. Or, alegerile prezidenţiale nu sunt parlamentare şi legislativul nu trebuie să se oprească nici pentru o clipă, ci trebuie să continue să muncească. În opinia sa, deputaţii dacă au de mers în teritoriu, nu au decât să o facă în modul în care să nu sufere activitatea parlamentară, iar aceste acţiuni să nu fie făcute în timpul şedinţelor şi să nu aibă loc cu utilizarea resursele administrative.



Contactat de IPN, preşedintele fracţiunii Partidului Socialiştilor, Corneliu Furculiţă, nu a răspuns la telefon, iar secretarul fracţiunii, Vasile Bolea, a declarat că va oferi ulterior un comentariu.



Preşedintele fracţiunii PAS, Blocul ACUM, Igor Grosu, a declarat că formaţiunea va ieşi într-o conferinţă de presă cu o poziţie oficială cu privire la priorităţile pentru sesiunea parlamentară de toamnă.



Potrivit Regulamentului Parlamentului, Legislativul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie.