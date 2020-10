Veaceslav Ioniţă: Includerea taxei rutiere în accizele la carburanţi pune o povară pe agricultori

Potrivit lui, includerea taxei rutiere în accizele la produsele petroliere va pune povara fiscală de pe deţinătorii de maşini pe umerii agricultorilor şi aceasta este o problemă mare.



Contactat de IPN, Veaceslav Ioniţă a declarat că o problemă a acestei modificări propuse este faptul că taxa rutieră, care intră integral în bugetul local, nu va mai ajunge la administraţiile publice locale. Însă, în opinia sa, această problemă poate fi soluţionată destul de uşor – Guvernul şi Parlamentul pot decide, de exemplu, că 20% din accize să fie redirecţionate, şi anume: 10% spre primării şi alte 10% spre raioane.



Economistul afirmă că o problemă gravă este legată de agricultori. Or, 70% din produsele petroliere este motorina, care este consumată în cea mai mare parte de producătorii agricultori, care au tractoare, combine, însă care, la modul practic, nu utilizează pe trasee, deplasându-se în câmp. Şi în aceste condiţii, reiese că povara fiscală de pe deţinătorii de maşini este pusă pe umerii agricultori.



Potrivit lui, o altă problemă este faptul că Fondul Rutier se va afla în zonă de risc. „Şi aceasta pentru că taxa rutieră era un venit garantat pentru drumuri, iar acciza, chiar dacă legea spune că este un venit care trebuie să meargă în anumită cotă la drumuri, experienţa din ultimii cinci ani arată că Guvernul, lejer, prin Parlament, prin vot, a făcut derogări de la această lege. Şi în loc să aloce 60-80% din accize pentru drumuri, a alocat 32-37%. Deci, în ultimii cinci ani de zile, Fondul Rutier a fost prejudiciat cu circa şase miliarde de lei. Şi aici este o problemă”, explică Veaceslav Ioniţă.



Încă o problemă legată de această modificare, spune economistul, e faptul că taxa rutieră este o taxă fixă, care are menirea şi de a descuraja oamenii să circule cu maşina. Or, se propune excluderea ei. „Şi aceasta în condiţiile în care, în ultimii 50 de ani, am construit doar două mii de kilometri de drumuri. Am avut şapte mii şi acum avem nouă mii. Practic nu am construit nimic. Dar, în acelaşi timp, am cumpărat de 40 de ori mai multe maşini. În 1970 aveam 18 mii de maşini în toată ţara, iar acum avem aproape 700 de mii. Dacă în 2000 erau trei maşini la un kilometru de drum, acum avem 75 de maşini la un kilometru de drum”, susţine economistul.



Potrivit lui, datorită taxei rutiere, şoferii cu maşini vechi nu ieşeau cu ele la drum. Şi astăzi sunt 215 mii de maşini, care inclusiv datorită taxelor, nu circulă, ci stau în garaj. „Dacă se anulează taxa rutieră, există riscul ca, la cele 450 de mii de maşini care au inundat străzile, să se mai adauge 215 mii sau cu 50% mai mult. Dacă nu faci drumuri, este o acţiune populistă, dar cu posibile consecinţe negative, greu de estimat”, mai spune Veaceslav Ioniţă.



Includerea taxelor rutiere în accizele la produsele petroliere este propusă în proiectul privind măsurile de politică fiscală şi vamală pentru anul 2021, lansat pentru consultări publice de către Ministerul Finanţelor. Autorităţile precizează că dezavantajul sistemului actual constă în lipsa unei corelaţii strânse între gradul de utilizarea a infrastructurii drumurilor şi mărimea taxei rutiere. În acest sens, se propune modificarea mecanismului actual de achitare a taxei pentru drumuri de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova prin excluderea taxei pentru folosirea drumurilor, concomitent cu majorarea accizei la produsele petroliere. Potrivit Ministrului Finanţelor, măsura are drept scop o impozitare proporţională a cetăţenilor care folosesc drumurilor Republica Moldova, în funcţie de cât parcurge cu maşina fiecare în parte.