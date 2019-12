Moldova a exportat mai mult cu 3,4% în primele zece luni ale anului

S-a majorat exporturile de mărfuri în Turcia, Elveţia, Federaţia Rusă, Germania etc. S-au micşorat exporturile în Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Franţa, Serbia, Emiratele Arabe Unite etc. În ianuarie-octombrie 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2018, au crescut exporturile de maşini şi aparate electrice, cereale şi preparate pe bază de cereale, seminţe şi fructe oleaginoase. S-au micşorat exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii, mobilă şi părţile ei, zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere etc.



În ianuarie-octombrie anul curent, importurile de mărfuri au crescut cu 1,7% decât în 2018 şi au constituit 4,8 miliarde dolari. 49,8% din totalul importurilor s-a făcut din ţările UE, cu 0,6% mai mult, comparativ cu 2018. Din ţările CSI au venit 24 % în total importuri, cu 0,5% mai mult, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2018.



Au crescut importurile din Turcia, Republica Cehă, Italia, Vietnam, Franţa, Belarus etc. În acelaşi timp s-au diminuat importurile din Austria, Turkmenistan, Bulgaria, Japonia, Danemarca etc.



În primele zece luni ale anului 2019, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2018, au sporit importurile de produse medicinale şi farmaceutice, vehicule rutiere, gaz şi produse industriale obţinute din gaz etc. Au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite, fire, ţesături şi articole textile şi produse conexe, maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice etc.



Persoanele fizice au importat în ianuarie-octombrie 2019 mărfuri şi produse în valoare de 171,3 milioane dolari, cu 15,7% mai mult în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2018. Creşterea a fost condiţionată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme, cărora le-au revenit 82,7% din importurile realizate de persoanele fizice.