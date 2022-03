Ministrul Agriculturii, despre o eventuală criză alimentară în R. Moldova: Suntem pe deplin asiguraţi cu produse de grâu şi porumb

Ministrul Agriculturii spune că este menţinută, în continuare, interdicţia exportului de grâu, însă a fost reluat exportul de porumb, întrucât în cazul porumbului, avem stocuri suficiente până la roada nouă.



Ministrul Agriculturii spune că riscurile privind lipsa produselor alimentare de pe rafturile magazinelor sunt reduse. Viorel Gherciu spune că ţara dispune de cele mai importante produse agroalimentare pentru a face faţă crizei generate de războiul ruso-ucrainean.



„Avem resurse suficiente ca să menţinem situaţia sub control. Republica Moldova este o ţară exportatoare de produse agroalimentare. Suntem asiguraţi pe deplin cu produse de grâu, porumb. Porumb chiar producem de 3 ori mai mult decât consumăm. La fel şi grâu, producem de 3 ori mai mult decât consumăm. Ministerul Agriculturii monitorizează îndeaproape evoluţia exporturilor de porumb şi floarea-soarelui, pentru a stopa, eventual, exportul dacă se va atinge pragul critic. Pentru noi este important să fie asigurat consumul intern, să asigurăm funcţionarea întreprinderilor de procesare, astfel încât consumatorii locali să nu simtă lipsa produselor necesare”, a spus Viorel Gherciu în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21.



Ministrul spune că stocurile de produse agroalimentare sunt minuţios monitorizate, fiind permis doar exportul produselor pe care le avem din abundenţă, astfel încât să fie asigurat pe deplin consumul intern.



„La 1 martie a fost sistat temporar exportul de grâu, deoarece am identificat că stocurile de grâu ar fi suficiente până la roada următoare cu o mică rezervă. Ce ţine de porumb, iniţial a fost interzis exportul, ulterior după ce am analizat stocurile existente, exportul a fost reluat. Pentru noi este important ca agenţii economici care au făcut investiţii, să beneficieze de profitul scontat. Monitorizăm strict situaţia ca să avem stocurile necesare pentru a asigura consumul populaţiei”, a mai spus Viorel Gherciu.



Ieri, premierul Republicii Moldova a anunţat că fondul de subvenţionare în agricultură pentru anul 2022 va fi de 1,75 miliarde de lei, faţă de 1,1 miliarde de lei, cât a fost în 2021. De asemenea, Natalia Gavriliţa a menţionat că a fost extinsă şi aria de aplicare a subvenţiilor. Acestea vor putea compensa 30% din valoarea accizei la motorină utilizată în agricultură.