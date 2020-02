Ce trebuie să cunoşti când iei un credit de consum

Informaţii despre creditul de consum sunt publicate de către Banca Naţională a Moldovei în contextul campaniei de informare lansate de BNM împreună cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare în cadrul proiectului de educaţie financiară „Învaţă. Dă sens banilor”, transmite IPN.



Creditul de consum este un avans acordat de o instituţie financiară pentru a putea face o cheltuială atunci când nu aveţi destui bani. În Republica Moldova băncile şi organizaţiile de creditare nebancară sunt instituţiile care pot acorda credite persoanelor fizice în funcţie de situaţia individuală a fiecăreia. Chiar dacă creditele de consum pot fi acordate sub diferite forme, totuşi elementele de bază rămân aceleaşi şi trebuie înţelese de fiecare persoană.



Creditul este acordat în baza unei înţelegeri dintre instituţia financiară şi persoana fizică care apare sub forma unui contract. Există norme care stabilesc prevederile de bază ale contractului şi care vă permit, la nevoie, să îl anulaţi. Astfel, Legea privind contractele de credit pentru consumatori stabileşte informaţiile care trebuie incluse în orice ofertă de creditare. Cele mai importante sunt rata nominală a dobânzii şi alte comisioane incluse; valoarea totală a creditului; dobânda anuală efectivă; durata contractului de credit; valoarea totală plătibilă şi valoarea ratelor lunare.



Legea prevede un termen de 14 zile în care consumatorul poate cere anularea contractului de credit. Persoana nu este obligată să se justifice, dar trebuie să restituie banii deja primiţi plus dobânda.



Compararea ofertelor de credit înainte de a lua o decizie este o etapă importantă în alegerea unui produs care i se potriveşte cel mai bine solicitantului. În acest sens, dobânda anuală efectivă (DAE) este un indicator extrem de util deoarece permite ca diferite oferte de credit să fie uşor comparabile fără a avea neapărat o pregătire financiară. DAE include toate costurile unui credit – dobânda ce urmează a fi plătită, comisioanele aferente (comision de acordare; de gestionare etc.), cu excepţia penalităţilor pentru întârzierea plăţilor, şi le exprimă într-o singură cifră.



Chiar dacă creditul de consum poate îmbunătăţi confortul individual sau familial, acesta comportă anumite riscuri care pot agrava situaţia financiară. Cu timpul, rata dobânzii se poate modifica în sensul creşterii ratelor lunare. De asemenea, alte evenimente precum scăderea veniturilor sau pierderea locului de muncă pot afecta capacitatea de a face faţă plăţilor periodice, inclusiv a ratelor la credit. Persoanele cu venituri mici, cele cu venituri instabile sau cele cu o pregătire financiară redusă sunt cele mai vulnerabile şi expuse riscului de supra îndatorare. Prin urmare, este important de evaluat foarte atent necesitatea contractării unui credit şi capacitatea de rambursare. Totodată, sistemul financiar vine cu soluţii, cum ar fi asigurarea împotriva unor posibile evenimente neprevăzute – şomaj, incapacitate de muncă sau de plată etc.