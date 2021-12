Care este salariul net al ministrului Finanţelor din R. Moldova

Dumitru Budianschi spune că salariile în 2022 vor creşte uşor pentru a acoperi nivelul inflaţiei de 9%, prognozat în luna octombrie. El spune că, dacă inflaţia va fi de 14%, aşa cum a prognozat anterior Banca Naţională a Moldovei, Parlamentul va veni cu o rectificare a bugetului de stat.



„Am majorat salariul minim în sectorul bugetar de la 2.200 de lei la 3.100 de lei. Este o măsură care va îmbunătăţi nivelul de salarizare al persoanelor cu salarii foarte mici din sectorul public. Am venit cu modificări pentru conducătorii auto, salariile lor au fost majorate cu peste 1.000 de lei, dar ei au salarii destul de mici, din acest motiv majorarea nu se va resimţi în aceste condiţii dificile. Cu majorări am venit şi pentru angajaţii din domeniul asistenţei psiho-pedagogice”, a spus Dumitru Budianschi, în cadrul emisiunii „Moldova în Direct” de la postul public de televiziune.



Ministrul spune că şi-ar dori majorarea tuturor salariilor din sectorul bugetar, totuşi, realităţile financiare ale Republicii Moldova nu permit acest lucru. Şeful de la Finanţe afirmă că nu sunt prognozate majorări ale salariilor angajaţilor din sistemul de sănătate, întrucât lefurile cadrelor medicale au fost majorate acum un an.



„Noi trebuie să pornim de la realităţile pe care le avem. Ţara are doar aceste venituri, mai mult decât cele 50 de miliarde lei pentru bugetul de stat nu producem. Asta-i tot ce putem genera. Subiectul privind salarizarea medicilor nu intră în aria Ministerului Finanţelor, ci a Ministerului Sănătăţii. Din câte ştiu, majorări de salarii pentru medici au avut loc în anii precedenţi. Medicii din prima linie au avut sporuri salariale în perioada pandemică. Am observat o mare speculaţie cu salariile miniştrilor şi deputaţilor, eu primesc un salariu net de 14.670 de lei (circa 700 de euro), la prim-ministru cred că e mai mare cu vreo 1.000 de lei”, a mai spus Dumitru Budianschi.



În schimb, în urma unui amendament semnat de deputaţii PAS, la proiectul politicii bugetar-fiscale, de o majorare semnificativă a salariilor vor beneficia judecătorii Curţii Constituţionale. Lefurile magistraţilor Înaltei Curţi se majorează în 2022 de la 44 de mii de lei la aproape 82 de mii.