Şeful Moldovagaz: O reducere a tarifelor la gaz poate avea loc doar după recuperarea devierilor financiare negative

O eventuală scădere a preţurilor de achiziţie va oferi companiei o flexibilitate şi o marjă de manevră mai mare pentru achitarea plăţilor faţă de compania rusească „Gazprom”. O eventuală micşorare a tarifelor pentru consumatori poate fi solicitată doar după ce vor fi recuperate toate devierile financiare negative.



Într-o conferinţă de presă, Vadim Ceban a declarat că, în luna ianuarie 2022, preţul efectiv de achiziţie a gazelor naturale depăşeşte cu 21,3% tariful final aprobat pentru consumatorii casnici. Devierile tarifare totale depăşesc 2,6 miliarde de lei.



Costul prognozat de procurare a gazelor naturale în primul trimestrul al anului curent, de la „Gazprom”, este de 333,47 milioane de dolari. Iar costul inclus în tariful aprobat este de 218,2 milioane de dolari. Dacă tariful ar rămâne neschimbat, compania va avea un deficit de 115 ,27 milioane de dolari.



Dacă preţul de procurare a gazelor va scădea pe parcursul anului, nu înseamnă că vor putea fi corectate imediat tarifele. „Nu am introdus (în tarif, n.r.) preţul care este pentru luna ianuarie. Dacă am fi introdus peste 670 de dolari, evident era să fie tariful mai mare. Am mers şi aici în întâmpinarea consumatorilor şi am aplicat un tarif mediu”, a explicat preşedintele CA „Moldovagaz”,



Conducerea companiei menţionează că în decembrie a avut o rată de colectare de la consumatori destul de înaltă şi speră ca ea să nu scadă în ianuarie. Reprezentanţii „Moldovagaz” mai precizează că nu le poate oferi oamenilor posibilitatea să-şi plătească facturile eşalonat.