ZdG: Hramul oraşului Chişinău a fost sponsorizat de compania care va construi un imobil în locul cafenelei „Guguţă”

Jurnaliştii de la Ziarul de Gardă menţionează că „Regata Imobiliare” s-a judecat anterior cu Primăria pentru privatizarea terenului din Grădina Publică „Ştefan cel Mare”, unde actualmente se află cafeneaua „Guguţă”. În noiembrie 2018, prin decizia Curţii Supreme de Justiţie, Regata Imobiliare a obţinut dreptul de a privatiza terenul aferent cafenelei şi a de a construi un centru socio-cultural şi de agrement în Grădina Publică.

Contactat de Ziarul de Gardă, primarul interimar Adrian Talmaci a declarat că reprezentanţii „Regata” au fost cei care au venit cu iniţiativa de a sponsoriza evenimentul.

„În general, duceam discuţii cu reprezentanţii „Kaufland”. Am fost informat că ei vor sponsoriza evenimentul. Pentru mine tot a părut straniu. Am observat abia dimineaţă. Eu am avut de două ori întâlniri cu reprezentanţii „Kaufland”, însă cu „Regata” s-au dus negocieri fără ştirea mea”, a declarat Talmaci.

Primarul interimar a mai comunicat că reprezentanţii „Regata” au venit cu propunerea de a sponsoriza evenimentul în ultimul moment, iar şefa Direcţiei Cultură a Primăriei, care se ocupa de organizare, nu cunoştea că municipalitatea s-a aflat în litigiu cu această companie, care planifică să construiască un centru de agrement în locul cafenelei „Guguţă”.