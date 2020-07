Viorica Dumbrăveanu: În R. Moldova este o tendinţă negativă privind autotratamentele

„Organizaţia Mondială a Sănătăţii declara despre eficienţa unui preparat privind tratarea COVID-ului. Am avut o tendinţă extraordinar de activă din partea populaţiei ca să procure acest preparat din farmacii. Avem tendinţa negativă prin administrarea autotratamentelor. Avem persoane care sunt decedate, cu regret, cauza este adresarea tardivă la medic. Foarte mulţi dintre ei nu s-au adresat de mulţi ani la medicul de familie, este lipsa de încredere faţă de sistemul medical. În condiţiile date, mesajul nostru cheie este: atunci când persoana are simptomatică, probleme de sănătate, să se adreseze obligatoriu la medic”, a declarat Viorica Dumbrăveanu în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.



Potrivit informaţiilor prezentate de ministră, în prezent există 3.800 de persoane care se tratează la domiciliu. În acelaşi timp, în instituţiile medicale spitaliceşti se regăsesc peste 2.000 de pacienţi care sunt în tratament. Datele rămân a fi incomplete pentru că nu se ştie care este situaţia reală în regiunea transnistreană.



„Acasă rămân a fi tratate persoanele care au forme uşoare De regulă, medicamentele care se recomandă din partea specialiştilor ca şi medicament, dacă excludem picăturile nazale, este vorba de paracetamol care se administrează atunci când persoana are febră. Însă, dacă persoana continuă să aibă febră, dacă persoana are nevoie de tratament cum sunt tratamentele cu antibiotice, pentru că se agravează starea de sănătate, nu poate fi vorba de tratament la domiciliu, vorbim de tratare spitalicească”, a precizat Viorica Dumbrăveanu.



Ministra Sănătăţii a menţionat că la tratament la domiciliu rămân doar persoanele care nu fac parte din grupurile de risc. În schimb, indiferent de situaţia în care se află, copiii, femeile gravide precum şi persoanele care sunt cu vârsta mai mare de 60 de ani sau persoanele care au anumite probleme de sănătate, cardiace, diabet, sunt tratate în instituţiile spitaliceşti în mod obligatoriu.

https://www.ipn.md/ro/viorica-dumbraveanu-in-moldova-este-o-tendinta-negativa-privind-7967_1074548.html