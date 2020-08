VIDEO Tractoarele agricultorilor protestatari, oprite de Poliţie la intrarea în Chişinău. Ion Ceban: Oraşul nu are capacitate să facă faţă acestui de protest

„Respectăm opinia tuturor şi oricine are dreptul la exprimare, doar că rog să fie luată în calcul recomandarea cu care vin. Nu are capacitate oraşul, astăzi, să facă faţă unui astfel de protest, unde mai multe unităţi de tehnică agricolă vor intra pe străzile oraşului. Luând în consideraţie că mai multe străzi sunt în reparaţie, riscăm să avem un ambuteiaj infernal. În această săptămână, doar o porţiune a străzii Albişoara ce este închisă, ne-a demonstrat că numărul mare de maşini ce le avem astăzi în oraş, duce la ambuteiaj şi la disconfortul locuitorilor”, a scris Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.



Agricultorii care, de câteva zile, protestează în mai multe raioane ale R. Moldova au pornit joi, 13 august, cu tehnica din dotare spre Capitală. Ei spun că autorităţile fac doar promisiuni, în loc să vină cu soluţii pentru a sprijini sectorul agricol, care s-a pomenit într-o situaţie dezastruoasă din cauza secetei şi a grindinei, transmite IPN.

Contactat de IPN, Andrei Dînga, agricultor din Ştefan Vodă, a precizat că din data de 11 august, când agricultorii au scos tehnica în stradă, protestul nu a încetat. La acţiune participă agricultori cu câteva zeci de unităţi de transport, inclusiv fermieri tineri, care s-au întors în ţară cu bani şi i-au investit în agricultură, iar acum raportează doar pierderi.



Andrei Dînga a subliniat că protestul este paşnic, apolitic, şi a atenţionat politicienii să nu încerce să-şi adune dividende politice pe seama situaţiei agricultorilor.



Manifestanţii nu s-au lăsat convinşi să renunţe la proteste nici de premierul Ion Chicu. „Ne-a numit evazionişti fiscali, că primim mai mult decât plătim impozite. Noi i-am lămurit că este o ramură strategică, care asigură securitatea alimentară a cetăţenilor şi trebuie să fie ajutată de stat”, a menţionat agricultorul.



Andrei Dînga a spus că niciuna din revendicările agricultorilor nu a fost îndeplinită. „Domnia sa ne ignoră, cu sarcasmul lui specific. Eu nu înţeleg de unde atâta ură faţă de muncitorii pământului, chiar mi-e greu şi nu am înţeles până la urmă. Am rămas indignaţi de ce ne-a zis domnia sa şi am hotărât să mergem mai departe. Dacă nu ne aude, să ne audă organizaţiile internaţionale, Guvernul României, Uniunea Europeană, FAO, BERD”, a declarat agricultorul.