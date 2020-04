VIDEO Mesajul disperat al unei femei din R. Moldova, internată în spital cu COVID-19: „Lor nu le e ruşine să mintă lumea?”

Femeia susţine că îndată ce a fost externată, după intervenţia chirurgicală, i-a apărut febra, în acelaşi timp, i-a dispărut simţul gustului şi mirosul. Pe 1 aprilie, ea a fost internată la spitalul „Toma Ciorbă” din Chişinău, unde i-au fost prelevate probele pentru COVID-19. Veronica spune că, deşi autorităţile afirmă în spaţiul public că rezultatele testelor la COVID-19 se obţin în 12 ore, ea a aşteptat în spital trei zile pentru a i se confirma că este infectată.









Femeia este indignată că preşedintele Igor Dodon a anunţat că o zi în spital, pentru persoane care nu deţin asigurare medicală, costă tocmai peste 2 mii de lei, în timp ce pacienţii nu au apă caldă şi posibilitatea să se îngrijească de igiena personală.





„Lor (guvernării) nu le e ruşine? Nu înţeleg cum lumea rabdă şi nu se răscoală nimeni. Oameni buni, noi nu avem nicio picătură de apă caldă să ne spălăm, suntem aici acuş şase zile”.







Până la ora actuală, 30 de pacienţi au fost vindecaţi, iar 15 persoane, printre care trei medici şi trei persoane din regiunea transnistreană, au decedat. 80 de pacienţi se află în stare gravă.

Situaţia este alarmantă în special în Soroca şi Ştefan Vodă, raioane aflate în carantină, unde în total au fost înregistrate 268 de cazuri de COVID-19. Nici Chişinăul nu stă mai bine la acest capitol - 293 de cazuri de COVID-19.

De asemenea, în raionul Glodeni au fost raportate 18 cazuri noi de COVID-19, dintre care au fost infectaţi 11 medici. În total, este vorba de 24 de cazuri. Bilanţul total al medicilor infectaţi cu COVID-19 în R. Moldova este de 240, dintre care jumătate sunt în Ştefan Vodă şi Soroca.

Din 864 de cazuri de COVID-19 confirmate în R. Moldova, în 106 de cazuri este vorba despre importul de COVID-19 (Italia, Marea Britanie, Franţa, Elveţia, Ucraina, Rusia, România, Germania, Belarus şi Cehia). În 758 de cazuri vorbim de transmitere locală. Mai mult ca atât, femeia spune că medicii le administrează pacienţilor o anumită categorie de pastile, care le-ar provoca durere în zona burtei şi vomă, iar medicii refuză să le spună cel puţin despre ce fel de medicamente este vorba.

„Îi asum această vină doamnei şefe a spitalului (din Soroca), care a comis o crimă, permiţându-ne la toţi pacienţii care am fost în contact cu medicii şi am avut posibilitatea să fim infectaţi, să părăsim spitalul şi a creat acest focar, care este la moment în Soroca. Eu am mers acasă şi mi-am pus în pericol sănătatea copiilor şi a soţului. Am infectat soţul”, a spus Veronica Suveică într-o postare video pe Facebook.