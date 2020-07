VIDEO Femeie din R. Moldova, amendată pentru că a arborat drapelul României în curtea casei: „Tare scump te costă la Chişinău să fii român adevărat”

„Incredibil ce se poate întâmpla în R. Moldova. Este un mesaj plin de emoţii care vreau să ajungă la toţi românii, în mod special, la clasa politică de la Bucureşti, ca să nu mai finanţeze regimul ăsta de la Chişinău. Uitaţi-vă, oameni buni, cât te costă arborarea unui drapel de stat. Astăzi mi-a venit o încheiere de la executorul judecătoresc, care mă anunţă să achităm o amendă de 1.500 de lei (circa 80 de euro), într-un proces verbal pe care nici nu am avut posibilitatea să-l contest”, a mărturisit Diana Crudu într-un Live pe Facebook.

Femeia susţine că, în total, au fost deschise patru dosare contravenţionale pe faptul arborării drapelului României în curtea casei, iar suma integrală pe care trebuie acum să o achite, plus cheltuielile de judecată, se ridică la circa 40.000 de lei, adică echivalentul a 2.000 de euro.

„Nu-i vorba de bani, credeţi-mă. Dar, până la urmă, instanţa te obligă să-ţi ceri scuze pe Facebook pentru nişte adevăruri, asta deranjează cel mai tare. De foarte multe ori spun că o să închid toate proiectele din R. Moldova şi am să plec din ţară. O sentinţă pe o faptă de omor oamenii plătesc 30-40 mii de lei şi sunt achitaţi, dar noi am arborat un drapel în anul Centenarului, am ajuns să fim bătaia de joc a autorităţilor din R. Moldova. Eu mă întreb: de ce autorităţile de la Bucureşti se comportă cu mănuşi albe cu un regim atât de dictatorial din R. Moldova. Aşa să te persecute pentru că eşti român şi gândeşti altfel, asta-i culmea”, a mai spus Diana Crudu.

Ulterior, într-o altă postare, Diana a venit cu câteva precizări: „Cât a fost Guvernul Sandu, poliţistul de sector a ţinut dosarul contravenţional la murat. Îmi spunea că totul o să fie bine. Cu câteva zile înainte de expirarea termenului de prescripţie a aşa zisei contraventii de abordare a unui drapel străin, m-a sunat pe viber să îmi spună că îi pare rău. Că s-a schimbat guvernarea şi că s-a consultat cu nu ştiu ce procurori şi ei i-au spus să mă amendeze, că în actuala situaţie politică cu socialiştii la guvernare o să aibă probleme dacă nu o să mă pedepsească”.