Valeriu Munteanu, mărturisiri despre cele două săptămâni petrecute în spital cu COVID-19: Pneumonia este atât de agresivă încât tratamentul nu ajută pe toată lumea

Adevărul publică integral mesajul lui Valeriu Munteanu, postat pe pagina lui de Facebook.

Am deschis uşa salonului în care stăteam şi din prag şi am văzut vis-a-vis o soră medicală, îmbrăcată în echipament special (combinezon, supra-ciorapi, mască, supra-mască, mănuşi, ochelari, vizieră, etc.) care ţinea mâinile într-un vas cu apă...

- De ce ţineţi mâinile în apă? am întrebat-o eu.

- Pentru că de la căldură, există mare risc să-mi pierd cunoştinţa, ori timp de 8 ore cât durează serviciul meu, nu pot să scot echipamentul de protecţie, respectiv nu pot bea apă, ori chiar merge la WC, astfel unica soluţie pentru a nu mă deshidrata este să ţin mâinile în apă rece.