Vaccinarea contra COVID-19: întrebări şi răspunsuri. Autointerviu de Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică

Am încercat să adun aici mai multe întrebări la care a trebuit să răspund în această săptămână, altor persoane şi mie însumi, în calitate de expert, dar şi în calitate de fost bolnav COVID-19, în stare suficient de gravă:



- Câte vaccinuri anti COVID-19 avem autorizate acum în lume?



A.T.: În lume la momentul actual nu avem nici un vaccin anti COVID-19 autorizat pentru uz uman.



Există câteva vaccinuri, care au primit autorizaţie de urgenţă pentru utilizare în diverse ţări. Vaccinurile de la Pfizer&Biontex şi Moderna au primit autorizaţie de urgenţă pentru utilizare în SUA, UE şi alte ţări.



Vaccinul de la Astra Zeneca&Oxford a primit autorizaţie de urgenţă pentru utilizare în Marea Britanie şi alte ţări.



Vaccinul Sputnic V a primit autorizaţie de urgenţă pentru utilizare în Rusia şi alte ţări.



Vaccinul de la Sinovac China a primit autorizaţie de urgenţă pentru utilizare în China şi alte ţări. Vaccinul de la Barat India a primit autorizaţie de urgenţă pentru utilizare în India şi alte ţări.



În total din aproape 200 vaccinuri dezvoltate acum, în ultima fază (faza 3) de cercetare sunt aproximativ 11 vaccinuri, iar 12 vaccinuri sunt în studii clinice de faza 2. Situaţia se schimbă de la zi la zi.



- Ce înseamnă o autorizaţie de urgenţă pentru utilizare?



A.T.: Autorizaţia de urgenţă pentru utilizare ar însemna o confirmare a faptului că la vaccinurile menţionate mai sus, beneficiile cunoscute şi potenţiale ale produsului depăşesc riscurile cunoscute şi potenţiale ale produsului. O autorizaţie de urgenţă pentru utilizare solicită o raportare mai strictă de la producători privind erorile de administrare, efectele adverse şi eficacitatea produsului. Pentru a asigura această raportare în multe ţări au fost dezvoltate platforme digitale care permit înregistrarea on line la vaccinare, monitorizarea efectelor adverse şi colectarea eficientă şi raportarea la timp a tuturor datelor.



- Care vaccin este mai bun: Pfizer sau Moderna?



A.T.: Ambele aceste vaccinuri au un mecanism de acţiune similar, bazat pe un mesaj codificat pe un lanţ de RNA. Ambele vaccinuri au primit o autorizaţie de urgenţă pentru a fi utilizate în SUA şi în UE.



Vaccinul Pfizer se administrează în două doze de 0,3 ml, cu interval de 21 zile, şi se păstrează la minus 70 grade Celsius.



Vaccinul Moderna se administrează în două doze de 0,5 ml, cu interval de 28 zile, îi se păstrează la minus 20 grade Celsius.



Ambele vaccinuri pot fi păstrate până la 5 zile la condiţii +2+8 grade Celsius.



- Cum putem fi siguri în calitatea vaccinului după publicaţiile despre presupusele decese cauzate de vaccinare din diverse ţări?



A.T.: Informaţiile despre decese survenite peste câteva zile după vaccinare au apărut în publicaţii din mai multe ţări. Toate aceste decese sunt acum investigate, pentru a stabili, dacă vaccinul a avut o influenţă directă asupra acestor cazuri. Nu există încă concluzii definitive asupra cauzei acestor decese şi respectiv nu putem afirma că ele au fost determinate de vaccinul anti-covid.



Dacă e să admitem, teoretic, că aceste decese sunt cauzate de vaccin şi să încercăm să calculăm o rată din numărul total a deceselor, presupuse ca fiind cauzate de vaccin, şi numărul total de persoane vaccinate, obţinem un număr foarte mic, care este net inferior ratei deceselor cauzate de boala COVID-19. Beneficiile vaccinării sunt net superioare riscurilor.



- Care vaccinuri au fost pre-calificate de OMS?



A.T.: Până în prezent este un singur vaccin precalificat de OMS – vaccinul Pfizer. Alte vaccinuri, autorizate de urgenţă pentru utilizare în diverse ţări, sunt în proces de examinare la OMS. În timpul apropiat o să avem mai multe vaccinuri pre-calificate de OMS.



- Care ţară este pe primul loc în lume la vaccinare?



A.T.: Ca număr de vaccinări zilnice, pe primul loc este Marea Britanie, cu 200 000 de vaccinări pe zi.



Ca rată de persoane vaccinate din numărul total al populaţiei, pe primul loc este Israel, care a vaccinat deja peste 25% din toată populaţia.



- Care vaccin va fi administrat în Moldova?



A.T.: Nu se cunoaşte care vaccin va fi administrat în Moldova. Am putea avea diferite vaccinuri. Presupun că la prima etapă o să avem vaccinul de la Pfizer sau de la Moderna. Este important să fim conştienţi în monitorizarea stocurilor a vaccinurilor primite. Persoanele vaccinate vor avea nevoie de două doze de vaccin şi ambele doze trebuie să fie de la acelaşi producător. Ambele doze urmează să fie administrate în conformitate cu prevederile autorizaţiei de utilizare de urgenţă pentru produsul respectiv.



- O persoană care a fost bolnavă de COVID-19, poate să fie vaccinată?



A.T.: Da. Dacă aţi trecut prin boala COVID-19 puteţi să faceţi vaccinul peste 90 zile după boală conform recomandărilor Centrului de Control al Maladiilor din SUA. Nu este necesar în aceste condiţii testul la anticorpi.



- Dumneavoastră o să faceţi vaccinul anti- COVID?



A.T.: Da. Eu o să fac vaccinul anti-COVID la prima ocazie. Sper foarte mult să avem vaccinul accesibil în Moldova în timpul apropiat şi să fie lansată campania de vaccinare cât mai curând posibil.