Va fi instituită cenzura la televiziunea publică? PAS a votat pentru trecerea TRM sub control parlamentar

Mandatul tuturor membrilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare, a directorului general al Companiei „Teleradio-Moldova” şi al directorilor generali adjuncţi încetează de drept la data intrării în vigoare a prezentei legi. Numirea directorului general al furnizorului public naţional de servicii media va fi făcută de Parlament, la propunerea Consiliului de Supraveghere.



Serviciul comunicare şi relaţii internaţionale al Companiei publice „Teleradio-Moldova” a emis un comunicat de presă în care face trimitere la o scrisoare semnată de Noel Curran, directorul general al Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER), în care este exprimată îngrijorarea cu privire la propunerea de lege pentru modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale. În opinia UER, modificările au potenţialul de a duce la subordonarea politică a organelor de conducere şi supraveghere ale TRM şi amestec direct în politica sa editorială.



„Considerăm că amendamentele propuse pentru a implica direct Parlamentul în numirea şi demiterea (din motive ample şi nedefinite) a directorului general este un pas înapoi în asigurarea autonomiei şi independenţei TRM. În plus, o nouă putere a Parlamentului de a demite întregul organism de supraveghere (Consiliul de supraveghere şi dezvoltare) în fiecare an prin respingerea raportului anual de activitate ar pune în mod inevitabil TRM sub şi mai multă presiune politică”, sunt argumentele menţionate în scrisoare, citate de TRM.



Scrisoarea ar fi fost transmisă către Biroul permanent al Parlamentului şi Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media. Întrebat despre acest lucru în plen, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că o astfel de scrisoare, deocamdată, nu a ajuns la Biroul Permanent. Respectiv, nu a putut fi examinată.