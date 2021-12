Un grup de activişti civici anunţă organizarea unei acţiuni anti-vaccinare în centrul Chişinăului

Veaceslav Valico, liderul grupului, a spus în cadrul unei conferinţe de presă că la manifestaţie sunt aşteptaţi părinţii „care înţeleg ce se întâmplă şi care îşi iubesc copiii”. Acesta s-a adresat guvernării cu solicitarea să „oprească experimentele asupra copiilor”. „Ceea ce numesc ei vaccinare, de fapt, nu e aşa. Iar ceea ce are loc sunt testări clinice ale nu ştiu cărui preparat asupra populaţiei Republicii Moldova”, a declarat reprezentantul grupului.



Mişcarea este îngrijorată că vaccinarea, din o procedură benevolă, s-a transformat „într-o formă obligatorie de experimente medicale”.



Sergiu Baţalan, un alt reprezentant al grupului, spune că azi se recomandă vaccinarea de la 12 ani, pe urma vârstă va descreşte. „Nu ne atingeţi copiii, pentru că nu ştim până când ne vom împotrivi, nu ne încercaţi deoarece ne vom apăra copiii până la final”, a spus acesta.|



În cadrul conferinţei de presă, activiştii au rulat imagini video cu Vladimir Zelenko, un medic de familie cunoscut pentru faptul că a promovat sfaturi medicale nefondate, teorii ale conspiraţiei şi informaţii greşite despre vaccinarea împotriva COVID-19. Potrivit acestuia, un fost angajat Pfizer ar fi recunoscut că de la vaccinurile anti-COVID-19 ar putea muri mai mulţi copii decât de la boala propriu-zisă.



Solicitată de IPN să comenteze, experta internaţională în sănătate publică, Ala Tocarciuc, a declarat că în cadrul conferinţei de presă s-au făcut afirmaţii „extrem de eronate”.



„În primul rând, o să mă refer la afirmaţia, precum că cineva din Pfizer ar fi anunţat statisticile impactului pandemic asupra copiilor. Aşa publicaţii se fac în baza studiilor ştiinţifice, se supun dezbaterilor publice, şi numai după aceasta sunt citate ca şi date ştiinţifice. Dacă o să cercetaţi bibliotecile medicale virtuale la acest moment nu o să găsiţi astfel de cercetări epidemiologice. A fost folosit un fals şi asta contravine abordărilor ştiinţifice actuale”, spune Ala Tocarciuc.



„Despre unele argumente privind restricţiile condiţionate de lipsa unui certificat de vaccinare: Este important să înţelegem că noi încă nu am ieşit din pandemie. Am sperat mult că o să ne ajute vaccinurile, dar cu regret vaccinurile acum ne ajută să nu ajungem intubaţi, dar nu ne scot din pandemie încă. Din aceste considerente o să mai trăim în restricţii, o să purtăm măşti, o să facem vaccinuri. Şi toate aceste acţiuni vor avea un singur scop - să menţinem un echilibru între nevoile zilnice şi realităţile pandemice”, a declarat experta.