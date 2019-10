Un fost procuror din Irlanda va face parte din comisia de preselectare procurorului general al Republicii Moldova

Ministra spune că, deocamdată, a primit acordul de a face parte din această echipă doar de la James Hamilton, cu alţi experţi internaţionali şi naţionali încă sunt purtate discuţii.



„Este un fost procuror irlandez, a lucrat foarte mult timp cu Comisia de la Veneţia, este un expert internaţional recunoscut. Am toată încrederea că va aduce plus valoare acestei comisii şi va asigura că activitatea acestei comisii, alături de ceilalţi experţi, va fi una corectă”, a declarat Olesea Stamate în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8.



Ministra justiţiei spune că James Hamilton a fost de mai multe ori în Republica Moldova şi a oferit expertiză ţării noastre. În plus, acesta cunoaşte situaţia din Moldova. „Eu personal nu-l cunosc. Am comunicat cu dumnealui în contextul acestui concurs, l-am invitat să facă parte din comisie, dar mai mulţi dintre colegii mei îl cunosc. Am primit acest nume de la diferite persoane concomitent, persoane în care am încredere”, a afirmat Stamate.



Potrivit ei, miza cea mai mare a Ministerului Justiţiei este ca toţi experţii care vor face parte din această comisie să fie la fel de independenţi, să aibă o reputaţie la fel de bună ca James Hamilton şi să fie credibili. „Pentru noi este extrem de important acest exerciţiu. Pentru noi este importantă transparenţa procesului de la şi până la şi oamenii să aibă încredere în concursul propriu-zis”, a notat ministra.



Întreaga componenţă a comisiei va fi cunoscută săptămâna viitoare.