UE oferă sprijin financiar R. Moldova, în contextul crizei provocate de COVID-19

În plus, Comisia va redirecţiona şi utilizarea unor instrumente deja existente în valoare de până la 700 de milioane de euro pentru a contribui la atenuarea impactului socio-economic generat de actuala criză, se spune într-un comunicat al Comisiei Europene, citat de IPN În conformitate cu solicitarea ţărilor-partenere, Comisia va sprijini furnizarea de dispozitive medicale şi echipamente personale, cum ar fi aparate de respiraţie asistată, truse de laborator, măşti, ochelari de protecţie, halate şi costume de siguranţă. Comisia Europeană colaborează cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi alocă 30 de milioane de euro pentru a asigura în săptămânile următoare procurarea şi distribuirea eficientă a bunurilor în sistemele de sănătate din cele şase ţări. În plus, fondurile vor sprijini administraţiile naţionale de sănătate pentru a instrui personalul medical şi de laborator şi pentru a lua măsuri de sensibilizare a populaţiei.Totodată, Comisia pune la dispoziţia organizaţiilor societăţii civile mai mult de 11,3 milioane de euro sub formă de granturi mici. Fondurile în cauză deja sunt accesate prin „Mecanismul de răspuns rapid” regional, precum şi prin sprijinirea instruirii la distanţă în şcoli. Până la vară, inclusiv ca parte a acestui pachet, Comisia va lansa „Programul de solidaritate al Parteneriatului Estic”, destinat celei mai afectate părţi a populaţiei prin sprijinirea societăţii civile şi, în special, subvenţionării celor mai mici organizaţii locale.În afară de aceasta, Comisia lucrează în strânsă colaborare cu instituţiile financiare internaţionale (IFI) şi instituţiile de finanţare relevante din statele membre ale UE. Răspunsul european coordonat pentru economia reală, inclusiv IMM-urile, stabileşte, în special, lansarea unui nou program de sprijin de 100 de milioane euro pentru acordarea unor credite de impulsionare a afacerilor după criză. Pe lângă aceasta, se prevede facilitarea, simplificarea, accelerarea şi consolidarea liniilor de credit şi a subvenţiilor existente în valoare de 200 milioane EUR pentru IMM-uri în monedă locală, inclusiv prin iniţiativa „EU4Business”.În plus, UE şi-a mobilizat în actuala criză principalul instrument de risc, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă (EFSD), în valoare totală de 1,55 miliarde de euro, cu 500 de milioane de euro disponibile pentru ţările din vecinătatea UE. Acest lucru va oferi rapid mijloace financiare în statele respective, inclusiv prin intermediul fondurilor rulante, al finanţelor comerciale sau al serviciilor de creanţă. Acest sprijin vine suplimentar la asistenţă financiară macroeconomică a Georgiei Moldovei şi Ucrainei.De asemenea, Comisia este pregătită să ofere asistenţă prin TAIEX, instrumentul său „peer to peer”, apelând la expertiza, experienţa şi exemple de bune practici din statele membre ale UE privind evaluarea schemei de reacţie la urgenţe şi a sistemelor de sănătate.