Transportatorii din Moldova anunţă o nouă grevă, cu suspendarea rutelor în traficul naţional

Potrivit unui demers semnat de către Oleg Alexa, preşedintele Consiliului APOTA, în cazul în care autorităţile nu i-au act de solicitare, transportatorii vor ieşi din nou la grevă, la sfârşitul săptămânii sau începutul săptămânii viitoare.



În notă informativă a demersului se spune că până în prezent a avut loc o rundă de negocieri din trei şedinţe, inclusiv cu participarea lui Anatol Usatîi, în urma căreia au fost identificate mai multe măsuri care ar permite micşorarea costurilor operatorilor de transport. Măsurile vizează excluderea controalelor abuzive, transparentizarea ministerului şi Agenţiei Naţionale de Transport Auto, lupta cu transportul ilicit etc.



Potrivit demersului, ca rezultat al şedinţelor a fost întocmit un proiect de memorandum de înţelegere, semnarea căruia ar putea determina operatorii de transport să reducă cerinţa privind majorarea tarifului de la 92 bani per km la 74-76 bani per km. Operatorii de transport spun că memorandumul încă nu este semnat, astfel cerinţa lor se menţine la majorarea tariful până la 92 bani per km.



„Lipsa unui răspuns sau a unei decizii care să stabilească tariful va provoca o nouă grevă a transportatorilor, ca unicul mijloc legal de a protesta faţă de modul în care suntem trataţi”, se spune în demers.



Pe data de 9 octombrie, transportatorii au suspendat 600 de curse, motivând greva prin refuzul Ministerului Economiei şi Infrastructurii de a majora tarifele la serviciile rutiere naţionale. Executivul a transmis atunci că pasagerilor trebuie să li se asigure condiţii civilizate de călătorie, microbuze şi autobuze destinate exclusiv transportului de pasageri şi doar după îndeplinirea acestor condiţii, se poate de discutat despre solicitarea transportatorilor de ajustare a tarifelor.