Teleradio-Moldova anunţă iniţierea unei anchete, după ce juriul nu a oferit niciun punct României la Eurovision: „Este o lipsă de respect faţă de România”

Potrivit lui Vlad Ţurcanu, ancheta urmează să stabilează modul în care a fost selectat juriul şi de ce acesta a oferit zero puncte României.

Vlad Ţurcanu s-a arătat surprins de discrepanţa de voturi în raport cu România din partea juriului moldovean, care a oferit zero puncte, şi din partea publicului din Moldova, care a acordat 10 puncte României. Ţurcanu a menţionat că „atitudinea juriului moldovean faţă de prestaţia artiştilor români pe scena concursului Eurovision nu este totuna cu atitudinea Republicii Moldova faţă de România”.

Voturile publicului şi ale juriului au coincis în privinţa Ucrainei - 12 puncte din ambele părţi.

„După cum se vede din statistica oferită de Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune, publicul telespectator din Republica Moldova a optat preponderent pentru, în ordine explicabilă prin suferinţele prin care trece vecinul din est, Ucraina şi România. Rămâne să înţelegem pe parcurs ce standarde înalte (atât de înalte încât sunt deocamdată inaccesibile publicului cu care se găseşte în disonanţă) a avut juriul moldovean în opţiunile sale”, a scris Vlad Ţurcanu pe Facebook.

„Nu am nicio îndoială că ne vom lâmuri cu această situaţie, care dovedeşte o lipsă de respect faţă de România, ţara pe care noi o iubim, faţă de toată această încrengătură de relaţii şi de proiecte care marhează populaţia de pe cele două maluri ale Prutului. Nu poate un grup de oameni să influenţeze într-o măsură decisivă o iubire şi o prietenie pe care toată lumea o simte şi care este într-o continuă dezvoltare”, a declarat Vlad Ţurcanu într-o conferinţă de presă.

Ce spune juriul

Juriul din Republica Moldova a fost format din cinci membri: Ilona Stepan, Adriano Marian, Cristina Scarlat, Eugen Doibani şi Radmila Popovici

Singurul membru al juriului care a comentat scandalul de la Eurovision, legat de votul oferit României, este scriitoarea Radmila Popovici. Ea explicat că favoriţii ei în concursul Eurovision au fost: Locul 1 — Ucraina; Locul 2 — Marea Britanie; Locul 3 — Suedia; Locul 4 — Belgia; Locul 5 — Elveţia; Locul 6 — Estonia; Locul 7 — Australia; Locul 8 — Azerbaidjan; Locul 9 — Olanda; Locul 10 — România; Locul 11 — Grecia; Locul 12 — Portugalia.

Totodată, ea a precizat că piesa României i-a plăcut mai puţin.

„Ca să fie clar! 1. Am votat cu inima, cu auzul, cu văzul, dar şi pentru Mesajul pieselor (nesilită de nimeni, neangajată şi nemituită de nimeni, cum se insinuează pe aici), pe cât de obiectiv am ştiut s-o fac (în acest context, al cântecului), cu competenţele pe care le am, pe cât le pot avea. 2. Aş fi oferit Republicii Moldova punctaj maxim (ţinând cont de toate criteriile menţionate mai sus: inimă, auz, văz, mesaj), dacă ar fi fost voie să votăm reprezentanţii noştri. 3. Piesa Ucrainei mi-a plăcut mult! Piesa României – mai puţin. Totuşi, nu într-atât de puţin, ca să nu intre în primii 12 participanţi (aleşi de mine)”, a specificat Radmila Popovici.

Reacţia formaţiei „Zdob şi Zdub”, reprezentanta Moldovei la Eurovision 2022

Solistul formaţiei „Zdob şi Zdub”, Roman Iagupov, a declarat că dânsul ar fi oferit 12 puncte României, însă a refuzat să comenteze scandalul privind voturile juriului, subliniind că nu este de competenţa sa acest subiect.

Totodată, solistul consideră că ar trebui analizată ideea ce ţine de excluderea juriului de la Eurovision, iar interpreţii să fie evaluaţi doar de către public.

Amintim că în acest an s-a produs un scandal la Eurovision. Juriile din şase ţări, printre care şi România, au fost eliminate după votul din cea de-a doua semifinală, fără a fi anunţate, iar punctajele lor - înlocuite cu unele calculate. TVR neagă orice nereguli şi cere explicaţii organizatorilor.