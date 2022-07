Taxele de studii la universităţile din R. Moldova s-au majorat din cauza inflaţiei şi crizei energetice

Taxele de studii la ASEM variază de la 8500 până la 9500 de lei la licenţă şi în jur de 10 mii de lei la master. „Trebuie să achităm şi serviciile comunale, şi profesorii la rândul lor aşteaptă măcar o modestă majorare de salarii ca să poată şi ei să facă faţă. Le-am majorat mai puţin decât au făcut-o alţii”, a spus Serghei Portărescu. Academia ar putea să primească acum mai mult de 2500 de studenţi. Numărul locurilor bugetare s-a majorat comparativ cu anul trecut şi constituie 470 de locuri, dintre care 12 locuri cu finanţarea de la buget sunt prevăzute pentru cetăţeni ai altor state.



Cele mai solicitate specialităţi sunt Business şi Administrare, Finanţe şi Bănci, Informatica Aplicată. În acest an, Academia de Studii Economice implementează modelul de învăţământ dual, care este aplicat în cadrul programelor de studii Business şi Administrare şi Informatică Aplicată. Cei care au depus deja dosarul, au posibilitatea să completeze în luna august cerere de transferare în grupele cu învăţământ dual. „Acest învăţământ dual presupune că noi lucrăm cu întreprinderile, organizaţiile de stat. Şi studenţii învaţă atât în clădirile ASEM-ului, cât şi la locul de muncă, în aşa fel ei pot vedea aspecte practice din cadrul organizaţiilor şi se vor familiariza mai repede cu procesele de bază. Respectiv, acest lucru face mai atractivă oferta de învăţământ dual”, a spus secretarul comisiei de admitere.



Şi la Universitatea Tehnică taxa de studii s-a majorat comparativ cu anul trecut. Radu Melnic, secretarul comisiei de admitere, a spus că „universitatea, timp de o lună, a plătit dublu pentru încălzire. În loc de un milion şase sute, universitatea a plătit trei milioane şi jumate”. Preţurile la energia electrică, gaze şi încălzire au provocat modificarea preţului contractelor de studii, iar reforma reorganizării prin fuziune (absorbţie) a universităţilor a influenţat procesul educaţional. Din anul acesta doritorii de a candida la facultăţile de Medicină Veterinară, de Horticultură şi de Agronomie îşi pot depune dosarele atât în sediul comisiei de admitere a UTM, din campusul Râşcani, cât şi în cel de la Petricani. Data-limită de depunere a actelor în original este până pe 5 august inclusiv.



Secretarul responsabil al comisiei de admitere a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Alexandru Corlăteanu, a menţionat că universitatea oferă programe, ca: Nutriţie umană, Sănătatea mintală publică, Optometrie clinică, Fiziokinetoterapie şi reabilitare. Cele mai solicitate specialităţi rămân: Stomatologie, Medicină şi Farmacie. Planul de admitere în acest an prevede 450 de locuri cu finanţare de la bugetul de stat pentru studii de licenţă şi integrate şi 492 de locuri în bază de contract. Secretarul a punctat că anul trecut absolut toate locurile bugetare au fost completate. Taxele în acest an nu au fost majorate, la unele specialităţi chiar a scăzut preţul la contract.



Viorica Gladchi, secretar comisiei de admitere a Universităţii de Stat din Moldova, a spus că taxele de studii s-au majorat, dar nesemnificativ, cu 500 sau 1000 de lei. Cele mai solicitate specialităţi rămân: Dreptul, Traducerea (la Facultatea de Litere) şi specialităţile Facultatăţii de Ştiinţe Economice. De regulă nu se completează locurile bugetare din domeniul ştiinţelor chimice, ştiinţelor exacte şi ştiinţelor naturii. USM oferă în acest an circa 60 de programe de licenţă şi master în cadrul celor 11 facultăţi.



Potrivit deciziei Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbţia Academiei de Administrare Publică, a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi a mai multor Institute din ţară. Universitatea Agrară va fi absorbită de Universitatea Tehnică. Academia de Studii Economice se reorganizează prin absorbţia Institutului Naţional de Cercetări Economice.