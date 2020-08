Târg de miere în centrul Chişinăului. Preţurile încep de la 60 de lei pentru un kilogram

Solicitat de IPN, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor din Moldova, Ion Maxim, a menţionat că la târg a fost adusă o gamă largă de miere şi produse apicole din roada acestui an, dar şi de anul trecut. Este miere de salcâm, polifloră, tei şi chiar din levănţică. La târg se poate de găsit lăptişor de matcă, propolis etc.



Preţurile pornesc de la 60 de lei pentru kilogram, până 150 de lei. Cea mai ieftină este mierea polifloră, iar cea mai scumpă e mierea de salcâm. Mierea în fagure costă în jur de 200 de lei. Sunt mulţi apicultori care au cumpărători fideli. Aşteptările sunt că se vor vinde peste zece tone de miere.



Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor speră că în cadrul târgului apicultorii îşi vor recupera din pierderile pe care le-au avut în acest an, când jumătate din apicultori nu au avut extracţii de miere deloc. Dacă anul trecut s-au produs circa şapte mii de tone de miere, în acest an volumul s-a înjumătăţit, la circa două-trei mii de tone.



Ion Maxim relatează că apicultorii au trimis şi un demers către Guvern, încă în luna iunie, prin care au solicitat ajutor financiar. Ajutorul e necesar pentru hrana care le este administrată albinelor, tratarea, pregătirea lor pentru iarnă etc. Guvernul însă le-a spus că nu are bani. Mâine este preconizată o întâlnire la Ministerul Agriculturii pentru a aborda acest subiect.



Ion Maxim spune ca în anii precedenţi apicultorii au adus în ţară peste 15 milioane de dolari din exporturi. În acest an s-a exportat puţină miere, doar în Japonia. Orientarea comerţului de miere pe intern este mai complicată, întrucât pe intern trebuie educat consumul de miere.



Actualmente, în Republica Moldova sunt circa 225 de mii de familii de albini.