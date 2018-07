Studiu: Salariile în plic prejudiciază Bugetul Public Naţional cu 3,5 miliarde lei

Potrivit sondajului, numărul persoanelor care primesc întreg salariu oficial a crescut în prima jumătate a anului 2018, comparativ cu anul trecut, de la 75,1% la 78,7%. Numărul angajaţilor care primesc o parte din salariu în plic pe parcursul unui an de zile a scăzut de la 71 mii persoane în 2017 la 40 de mii persoane în primele luni ale anului 2018.



Sondajul scoate în evidentă faptul că a crescut nesemnificativ numărul celor care activează în câmpul muncii în afara evidenţei statistice deoarece conform declaraţiei lor primesc toată remunerarea în plic. Numărul lor s-a majorat de la 102 mii de persoane în 2017 la 107 mii persoane în primele luni din 2018. Potrivit sondajului, creşterea lor cu cinci mii de persoane corespunde cu reducerea numărului mediu de angajaţi în 2018 cu cinci mii de persoane.



Estimările arată că salariul plătit în plic în acest an va constitui 7,7 miliarde lei, faţă de 7,5 miliarde în 2017. Ratările totale ale Bugetului Public Naţional în acest an vor fi de aproape 3,5 miliarde lei. Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale va rata peste 2,2 miliarde lei, Compania Naţională de Asigurări în Medicină aproape 700 de milioane lei, iar Bugetul de Stat şi bugetele locale vor rata 550 de milioane lei din impozitele pe venit ale persoanelor fizice.