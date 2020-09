Socialiştii promit că pensionarii cu venituri de până la 2 mii de lei vor primi ajutor unic

În cadrul unui briefing de presă, Vladimir Odnostalco a menţionat că mecanismul de indexare dublă funcţionează, în pofida faptului că partenerii externi nu au fost întotdeauna de acord cu iniţiativele socialiştilor şi în pofida faptului că opoziţia actuală a blocat adoptarea acestei legi. „Guvernul Sandu, pur şi simplu, a refuzat să ofere un suport financiar suplimentar populaţiei sub pretextul că nu sunt bani. Noi am găsit şi mijloace şi oportunitatea de a-i convinge pe parteneri că acest lucru este necesar”, a subliniat Vladimir Odnostalco.



Deputatul a menţionat că printre măsurile de susţinere se numără şi recalcularea pensiilor pentru pensionarii care lucrează, plăţile din sezonul rece şi altele, poliţă medicală gratuită pentru pensionarii care primesc pensii în alte state. Având în vedere că, începând cu 1 ianuarie 2020, pensia medie a fost de 1468 lei, în general, aceste plăţi ajung la o sumă considerabilă.



Socialistul a reamintit că, la iniţiativa preşedintelui ţării Igor Dodon, Parlamentul a susţinut Legea cu privire la revenirea la indexarea pensiilor de două ori pe an. Şi anul acesta, în pofida condiţiilor dificile, Guvernul efectuează deja a doua indexare pentru toţi pensionarii. Pentru a sprijini beneficiarii de pensii şi alocaţii cu venituri mici, s-a decis majorarea venitului pentru primirea suportului unic de la două mii la trei mii de lei.



În cadrul unei emisiuni televizate, lidera PAS, Maia Sandu, referindu-se la acest subiect, susţinea că Igor Dodon „amăgeşte oamenii cu promisiuni, dar nu e în stare să facă nimic bun”. Potrivit ei, în 2017 preşedintele promitea o indexare de 20%, ca acum să facă o indexare de doar 1%. „Cu cât se majorează pensiile? Cu 19 lei! Dodon este incapabil să mărească pensiile şi nu face nimic din ce promite, iar cel mai grav este că au de suferit bătrânii, care şi aşa trăiesc foarte greu”, a spus Maia Sandu.