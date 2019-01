Se aşteaptă ninsori puternice şi viscol în Republica Moldova

Joi vor cădea precipitaţii puternice – 15-20 l/m2, izolat de până la 25 l/m2 –predominant sub formă de zăpadă. În jumătatea de sud precipitaţiile vor fi sub formă de ploaie şi lapoviţă. Pentru vineri sunt prognozate precipitaţii sub formă de zăpadă. Temporar va viscoli, pe drumuri se vor forma troiene. Pe firele electrice şi crengi se vor forma de lapoviţă şi polei. Vântul nord-vestic se va intensifica pe 11 ianuarie de până la 15-20 m/s.

În acest context, Inspectoratul Naţional de Patrulare îndeamnă şoferii care pornesc la drum să fie vigilenţi şi să circule, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă. Şoferilor li se mai recomandă să folosească luminile de întâlnire atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Când afară este zăpadă, distanţele sunt mai greu de apreciat. În caz că rămân în pană, triunghiurile de presemnalizare trebuie aşezate la o distanţă mai mare de autovehicul decât în condiţii normale.



Totodată, şoferii, care pornesc la drum lung în aceste zile, sunt îndemnaţi să aibă rezervorul maşinii plin, apă pentru 24 de ore, alimente, o pătură caldă, termos cu ceai, telefonul încărcat şi trusa medicală. În caz de necesitate, oamenii sunt îndemnaţi să apeleze la cel mai apropiat echipaj de patrulare sau să sune la 112.