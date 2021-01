Republica Moldova are capacitate de stocare a vaccinului la – 70°C în mărime de 140 mii doze de vaccin FOTO

De asemenea, Centrele de Sănătate Publică deţin în dotare congelatoare care asigură temperatura de -20° C. Totodată, în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19 finanţat de Fondul Global a fost solicitată achiziţionarea a 4 congelatoare: 2 cu regim de temperatură -20 C şi 2 unităţi cu regim -70 C, care urmează să intre în ţară până pe 31 ianuarie

În context, Republica Moldova, la data de 15 ianuarie 2021, a transmis către COVAX, solicitarea de acordare a vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech care necesită temperatura de păstrare la -70oC. COVAX a informat că este disponibil să acorde unui număr limitat de ţări vaccinul produs de Pfizer/BioNTech în proporţie de 0,25% din populaţie pentru fiecare ţară în luna februarie 2021.

Autorităţile din domeniul sănătăţii depun toate eforturile pentru a asigura populaţia cu vaccin anti- COVID-19 sigur şi eficient, în termeni cât mai rezonabili pentru a preveni transmiterea virusului SARS-COV-2 pe teritoriul ţării.

Congelatorul de la ANSP ce permite stocarea vaccinurilor la temperatura de -70C.